BİR GÜN TÜM YAŞAMINI DEĞİŞTİREBİLİR: GLOBAL WELLNESS DAY





2012 yılında Türkiye’de doğan ve Spa/Wellness sektörünün dünyadaki öncülerinden Belgin Aksoy Berkin tarafından 7 kıtaya yayılan ‘Global Wellness Day’ her yıl Haziran ayının ikinci Cumartesi günü kutlanıyor. Global Wellness Day, milyonlarca insanın hayatını değiştirmeye devam ediyor.

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, “bir gün tüm yaşamınızı değiştirebilir” sloganıyla, kutlanan Global Wellness Day (İyi Yaşam Günü) hakkında şu bilgileri verdi:

“Dünya Sağlık Örgütü Wellness’ı sadece hasta ve güçsüz olmamak değil ‘kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali’ olarak tanımlamaktadır. Sağlık, başarı, mutluluk ve bunlarla birlikte gelen hem fiziksel hem ruhen hem de sosyal yönden doyurucu bir hayatın devamlılığı için gerekli olan aktif bir süreçtir wellness. Nasıl göründüğümüzden iletişim şeklimize; hissettiklerimizden iş hayatımızdaki duruşumuza kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Wellness kişinin kendini keşfetme sürecidir. Kişinin bütün benliğiyle daha sağlıklı, daha başarılı ve daha mutlu olması için çıktığı bir yolculuktur.

YILDA BİR GÜN BİLE OLSA

Wellness Day’in temel amacı yaşamın kıymetini bir gün değil, her gün anlayıp hayatlarımıza yansıtmaktır. Bununla birlikte kişilere yılda bir gün bile olsa hayata mola verip şehir yaşamının stresinden ve kötü alışkanlıklardan arınıp kendimizi dinleme ve kendimizle barışma şansı tanımaktır.

Tam anlamıyla wellness için kişinin kendi içinde bir bütünlük ve dengede olması, öz sorumluluklarının farkında olması ve yaşama pozitif bakış ilkeleri benimsenmelidir.

BÜTÜN YAŞ GRUPLARINA HİTAP EDİYOR

Wellness sadece erişkinlere özel bir gün değil, bütün yaş gruplarına hitap etmektedir. Bu nedenle çocuklar için de çok farklı projelerle wellness çalışmaları yapılmaktadır. Global Wellness Day; Belarus, Türkiye, Tunus, Hollanda, Fransa, İtalya ve Brezilya gibi ülkelerde çocuklara yönelik, dans, sağlıklı beslenme, bando yürüyüşleri, enstrüman çalma, pandomim ve spor aktiviteleri gerçekleştirmiştir. 2017 yılında, Global Wellness Day özellikle farklı ülkelerdeki çocukların eğitim hakkı ve engelli çocukların karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla çalışmalar yapacaktır.

Yaşamdaki bir gün bütün hayatınızı etkileyebilir, farkındalıklarını kökten değiştirebilir. Daha sağlıklı, daha mutlu ve daha başarılı bir hayat için ‘I say yes’

