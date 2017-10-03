BİR DÜĞÜNDEYKEN BEDENİNDE NELER OLUYOR, HİÇ DÜŞÜNDÜN MÜ?





İşte gelin geliyor… Bir düğüne katıldığında vücudunda ve zihninde oluşan değişiklikler de sana kavalyen olarak eşlik ediyor.

Davetiyeyi aldığında…

Araştırmalara göre, bir davetiyeyi eline aldığında beyninin pozitif düşünce ile bağlantılı olan ön korteksi aktive olur ve modunu yükseltir. Bu durum haftalarca sürebilir (özellikle de evlenen çok yakınınsa!) Hayatın seni yorduğu anlarda, düğün gününde arkadaşlarınla bir araya geleceğini hatırla.

Düğünde giyeceğin kıyafet, ayakkabı, çanta derken; masraflar da artabilir. Ancak yaptığın bu masrafa değer. Deneyimler için para harcamak, öylesine alışveriş yapmaktan çok daha fazla tatmin eder. Eğer düğün için başka bir şehre gitmen gerekiyorsa 50 gün öncesinden bilet bakmaya başlarsan kazançlı çıkarsın. Çünkü iç hat uçuşlar için en uygun fiyatlı biletler bu dönemde bulunuyor.

Tören süresince…

Damadı ve gelini gözlerinde mutluluk damlalarıyla evet derken görmek, empati kurmanı sağlayan beynin ayna nöronlarını harekete geçirir. Böylece sen de onlarla aynı tepkiyi verirsin. Çifte ne kadar yakınsan, onların hislerini de bir o kadar yoğun yaşarsın. Bırak gözyaşların aksın! Daha mutlu bir hayat, duygularını dışa vurmaktan geçer.

Çiftin o çok önemli soruya “evet” cevabını verdiği andaki heyecanına, endişesine ya da sevincine şahit olmak, senin de hayatın için alacağın değişim kararlarını düşünmeni sağlayabilir. Gelecek günlerde duygularını gözden geçirerek hayatında yapacağın değişiklikleri (işini ve hatta yaşadığın şehri değiştirmek gibi) gözden geçirmene ve bir karar vermene yardımcı olur.

Eğlence sırasında…

Arkadaşlarınla ve akrabalarınla vakit geçirmek kalp ritmini ve kan basıncını düşürür. Yani çok daha rahat ve mutlu hissedersin. Düğündeki kimseyi tanımıyor musun? Çekiniyor olsan bile gelinin yakınlarından biriyle bir sohbet başlat. Yeni birileri ile sohbet etmek, sosyalleşme ihtiyacını gidererek mutluluğunu arttırmaya yardımcı olur.

Dans etmekten çekinme! Senkronize olunan grup danslarına (halay gibi) katılmak, vücudunun doğal acı giderici sistemini tetikler ve endorfin salgılamaya başlayarak rahatlarsın. Başka bir deyişle, bir grup içine dahil olmak daha fazla enerjiyle dolmanı sağlar.

Yüksek sesli bir ortamda kısa süre bulunmak bile kulaklarındaki sinir uçlarına zarar verir. Bu nedenle yemek boyunca gerginlik hissedebilirsin veya kalp atışların hızlanabilir. Kulaklarında hafif bir vızıltı mı var? Bu vızıltı, yüksek desibelli ses yüzünden iç kulaktaki minik hücrelerin geçici olarak hasar gördüğünün işareti. Böyle bir durumda sessiz bir yere geç ve 15 dakika burada bekle. Eğer sorun 24 saatten uzun sürerse mutlaka doktoruna danış.

Yüksek topuklar, vücudun yer çekimi merkezinde kaymaya neden olur. Ayak tabanının ön kısımları, vücut ağırlığını en şiddetli hissettiğin kısım hâline gelir. Ağrı, kas ve sinir zincirlerinden dizine ve oradan da beline ulaşabilir. Ve ertesi sabah seni ağrı içinde bırakabilir. Ayaklarındaki baskıyı azaltmak için otururken stilettonu çıkar (masanın altındayken kimse ayaklarını görmez). Başparmaklarınla alfabedeki harfleri çizer gibi yap; ardından ayak bileklerinle dairesel hareketler yapmayı da unutma.

Kaynaklar: The Empath’s Survival Guide kitabının yazarı, Psikiyatrist Judith Orfloff; Podiatri Uzmanı Grace Torres-Hodges; Utah Üniversitesi’nden Doktor Bert Uchino; Mount Sinai Icahn Tıp Okulu’ndan KBB Uzmanı Alyssa Hackett

