BİR DİLİM DAHA LÜTFEN…





Doğum günü partilerinin iki başrol oyuncusu var: Doğum günü çocuğu ve pasta! Pastaların dişlerine ve kilo dengene verebileceği zararları sen de bizim gibi biliyorsun. “Ama pastasız olmaz” dediğini duyar gibiyiz. Sana hak veriyor ve hazırlayacağın pasta ya da diğer hamur işleri için daha az kalorili seçenekler sunuyoruz.

“Pasta”yı Tekrar Tanımla

Instagram’ın yemek guruları, karpuz dilimlerini pasta dilimlerine çevirip onları krema ve kuru yemişlerle süslemeye bayılıyor. İş arkadaşının doğum günü için karpuz pastası yapmayı deneyebilirsin.

Unu Değiştir

İşlenmiş beyaz un, hamur işleri için tek seçeneğin değil. Hindistan cevizi unu, kepekli un ya da tam buğday unu kullanmayı dene.

Şekeri Değiştir

Bu zararlı beyazın yerine, hurma, bal, agave şurubu, pekmez gibi tatlandırıcılar kullan. Kakao, muskat ve tarçınla tadı destekleyebilirsin.

