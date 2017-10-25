BİR DE “MANYAK ANNE” ÇIKTI!





Bir annenin itirafları… Hamilelik ve annelik serüveninde kendisinin bile inanamadığı şeyleri yapmasını sansürsüz paylaşması… Daha önce bu kadarına kimse cesaret etmemişti!

Şebnem Seçkiner’in anneler ve anne adayları tarafından merakla beklenen kitabı Manyak Anne, Destek Yayınları’ndan çıktı. Manyak Anne; “kariyer de yaparım çocuk da” sözüne çok inanmayan, hamileliğiyle birlikte gazeteciliği bırakıp çocuğunu kendi büyütmeye karar veren bir annenin öyküsünü eğlenceli ve akıcı bir dille, üstelik sansürsüz olarak anlatıyor. Bir buçuk sene tam zamanlı ev kadınlığı/anneliğin ardından iş hayatına “dönmeye çalışan”, iş görüşmelerindeki “Bakıcı gelmezse siz mi işe gidemezsiniz, eşiniz mi?” sorularının ardından en sonunda freelance çalışmaya karar veren bir kadının hikâyesi…

Bu kitapta neler mi var?

Eşiyle çocuk sahibi olmaya çalışırken yaşadıkları…

Her yeni annenin aklından geçenler, değişen hormonlarıyla başına gelenler…

Anne olmadan önce büyük konuştuğu her şeyi tek tek yapanlar…

Yaşanan bir düşükten birkaç ay sonra gelen hamilelikteki tüm endişeler…

Çocuğu oyun hamuru yedi diye aynı renkten ağzına bir miktar atanlar…

İş görüşmelerindeki “İkinciyi düşünüyor musunuz?” sorusunun ardından çıldıranlar…

Sokaktaki teyzelerin soruları nedeniyle saç baş yolanlar…

Çocuğun burnu aktığında “Google”a bakıp felaket senaryoları yazanlar…

“Of bunları ben mi yapıyorum, hormonlarım mı?” diye düşünenler…

Okurken kâh kendinizi görecek kâh “Nasıl yani, böyle anneler mi varmış?” diyeceksin. Garanti olan tek şey, eğleneceğiniz.



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