BİKİNİ YALNIZCA İNCECİK VÜCUTLAR İÇİN MİDİR?





Kabul edilen güzellik normları sadece zayıf bedenlere uygun bir moda anlayışını savunuyor. Ancak bu durum tarihe karışmak üzere. Özellikle yaz günlerinde her vücut tipine uygun bikini ve mayolarla harika görünmek mümkün. Mühim olan vücudu tanımak ve gerekli ipuçlarını keşfetmek.

Vücudunun bikini için hazır olmadığını veya bunun için göğüslerinin fazla büyük, bacaklarının çok kısa olduğunu düşünenler yanılıyor. Bütün bu sorunlar vücuda uygun mayo ve bikini modelleriyle aşılabilir.

Göğüslerin büyük olması plaj modasına engel değil. Yapılması gereken en önemli şey, doğru modelleri seçerek vücudun farklı bölgelerini ön plana çıkarmak. Bunun için kemerli tasarımlar ya da tek parça mayolar kullanılabilir. Bikini üstünü koyu, altını ise açık renklerde seçmek de yakalamak istenilen görüntüyü sağlıyor. Eğer tam tersi göğsün küçüklüğünden şikâyet ediliyorsa önerilen ürün, klasik dolgulu üçgen bikiniler oluyor. Bu sayede göğüslerin olduğundan daha dolgun bir görünüme kavuşması sağlanıyor. Bunun yanında bikininin üst kısmını açık renk seçmeyi unutmamak gerekiyor.

Tek renkli mayolarla daha uzun ve ince bir görüntü

Kenarı ipli bikiniler ile bacakları olduğundan daha uzun göstermek çok kolay. Düz ve tek renkli bir mayolar ise tüm vücudu daha ince ve uzun gösteriyor. Ayrıca dünyaca ünlü birçok yıldızın tercihi renkli ve yüksek belli bikiniler kalçaları daha büyük ve çekici gösterirken straplez bikiniler omuzları daha geniş göstermesinden dolayı oldukça popüler.

