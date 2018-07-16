BIG BURN İSTANBUL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Burn Enerji İçeceği tarafından düzenlenen ve 5 sahnede 100’den fazla DJ ile kesintisiz müzik deneyimi sunan Big Burn İstanbul festivali bu yaza da damgasını vurmaya hazırlanıyor! Türkiye’nin en büyük kamplı elektronik müzik festivali Big Burn Istanbul, ikinci kez yine muhteşem bir line-up ile müzikseverleri 20-21-22 Temmuz’da Suma Beach’in büyülü atmosferine bekliyor.
Yazın en çok beklenilen elektronik müzik festival Big Burn İstanbul bu sene 5 sahnesinde yine dünya elektronik müziğinin yıldızlarını ağırlıyor. Festivalin headlinerları Adam Beyer, Claptone, Dubfire, Seth Troxler, AME ve Tale Of Us gibi dev isimler olurken sosyal medya sayfaları daha şimdiden katılımcıların heyecanlarını bildiren yorumlar ile dolmuş durumda.
Festival katılımcılarını 3 gün boyunca aralıksız dans ettirecek diğer isimler ve günlük lineup açıklandı, katılımcılara ise hangi sahnede kimi dinleyeceklerini seçmek gibi zor bir karar vermek kaldı. Festival alanında daha pek çok sürpriz performansın da yer alacağı Big Burn İstanbul bir kez daha elektronik müzik tutkunlarını buluşturacak.
Bu yıl yurtdışından da yoğun bir katılımın beklendiği Big Burn İstanbul ile ilgili daha fazla bilgi için bigburn.istanbul adresini, Türkiye’de ve dünyada elektronik müziğe yön veren Burn Enerji İçeceğinin birbirinden eğlenceli etkinliklerinden haberdar olmak ve hiçbirini kaçırmamak için sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutma.
Web: http://www.bigburn.istanbul
Instagram: https://www.instagram.com/burn_tr/
Instagram: https://www.instagram.com/bigburn.istanbul/
Twitter: https://twitter.com/bigburnistanbul
Facebook: https://www.facebook.com/BurnEnergy.tr/
Burn Enerji İçeceği’nden müzikseverlere indirim fırsatı!
Burn Enerji İçeceği, Big Burn İstanbul biletlerini indirimli almak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Burn kutularında yer alan siyah açma halkalarındaki şifreyi bigburn.istanbul/avantajlibilet adresinden Biletix indirim koduna çevirenler 1 kapaktan 10 TL, 4 kapaktan 50 TL indirim kazanıyor.
Müzik ve doğanın iç içe olduğu bir atmosferde, İstanbul’un en gözde açık hava mekanlarından biri olan Suma Beach’te binlerce müzikseveri ikinci kez benzersiz bir festival ortamında ağırlayacak olan Big Burn İstanbul’u ajandana not etmeyi unutma!
Big Burn İstanbul 2018 Line Up:
20.07.2018 CUMA
MAGIC FOREST STAGE
21:00 – 22:30 RURU
22:30 – 00:00 CEM G
02:00 – 00:04 SONJA MOONEAR
06:00 – 08:00 ÂME DJ
08:00 -10:00 (((EMRE)))
FIRE STAGE
18:30 – 20:00 PASSONE
20:00 – 21:30 DEMİRABİ
21:30 – 22:50 ONGUN TÜTÜNCÜ
22:50 – 00:10 UGR
00:10 – 01:35 İLKER AKSUNGAR
01:35 – 03:00 JUNIOR
03:00 – 04:30 CURE SHOT
04:30 – 06:00 UGUR PROJECT
BEACH STAGE
15:00 – 16:30 DİRGEN
16:30 – 18:30 AYKÜT
18:00 – 19:30 M-IN
19:30 – 21:30 ARMAN AKINCI
21.07.2018 CUMARTESİ
BIG BURN STAGE
21:00 – 22:00 ARKETİP
22:00 – 23:30 BANG!
01:30 – 03:00 AGENTS OF TIME
03:00 – 05:00 TALE OF US
05:00 – 06:30 TANGUN
MAGIC FOREST
19:00 – 21:00 MAXI STORRS
21:00 – 23:00 ZENDID
23:00 – 01:00 DIGBY
01:00 – 03:00 SAMMY DEE
03:00 – 05:00 SHAUN REEVES
05:00 – 08:00 SETH TROXLER
FIRE STAGE
19:00 – 20:30 KORAY T
20:30 – 21:30 MOLø
21:30 – 22:30 PHIL JENSKY
22:30 – 23:30 VIBEKE BRUFF
23:30 – 00:30 KEMER TAKİNALP
00:30 – 02:00 FURKAN KURT
02:30 – 03:30 PHILIPP STRAUB
03:30 – 05:00 FEIZZA
BEACH STAGE
08:00 – 10:00 CLOVIS
10:00 – 12:00 DJ FATAL & TOTAL
12:00 – 14.00 ZOZO
14:00 – 16.00 KORNEL KOVACS
16:00 – 18:30 OBJEKT
18:30 – 21:00 PEGGY GOU
CHILLER STAGE
08:00 – 09:30 KUBALAS
09:30 – 11:00 HEIMAT
11:00 – 15:00 CARAVACA
15:00 – 17:00 CÜNAYT ÖZTÜRK
17:00 – 19:00 LEMURIAN
19:00 – 21:00 SAINTE VIE
22.07.2018 PAZAR
BIG BURN STAGE
20:00 – 21:00 HAVANTEPE
21:00 – 22:00 FERHAT ALBAYRAK
22:00 – 00:00 DUBFIRE
00:00 – 02:00 ADAM BEYER
MAGIC FOREST STAGE
08:00 – 11:30 BELLA SARRIS B2B O.BEE
11:30 – 13:00 Y.UNAN
02:00 – 04:00 EVRİM DE EVRİM B2B PROCOMBO
BEACH STAGE
07:00 – 08:30 STYLE IST
08:30 – 10:00 JUST D
10:00 – 11:30 ECE ÖZEL
11:30 – 14:30 ÖGEM YILMAZ
14:30 – 16:00 MARLO
16:00 – 17:30 SALLI
17:30 – 19:00 AKSAK B2B ORKUN BOZDEMIR
19:00 – 21:00 CLAPTONE
CHILLER STAGE
07.00 – 08:30 MENACHEM 26
08:30 – 10:00 CHARLIE CAN 7
10:00 – 11:30 MONALITY LIVE
11:30 – 13:30 CAN BALTA B2B MURATAN ÖZBEK
13:30 – 15:30 JAY
15:30 – 17:00 NUSAIBIN LIVE
17:00 – 19:00 BIRD OF MIND
19:00 – 21:00 MAGA
Daha detaylı bilgi ve indirimli bilet kazanma şansı için bigburn.istanbul adresini ziyaret edebilirsin.