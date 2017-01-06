Bİ’ ÖPÜŞEN TELEFONLAR EKSİKTİ!





Uzak mesafe ilişkisi yaşamak her zaman zordur. Sadece sevdiğinin etrafında olmaması değil, ona dokunamamak, onu öpememek de büyük meseledir. Internette bu tip ilişkiler için pek çok teknolojik ürünler satılmaya başlandı. İşte bizce onlardan en ilginç olanı!

‘Kiss Messenger’ ismiyle satışa çıkan bu araç, uzak ilişki yaşayan aşıkların birbirlerini ‘sanal bir gerçeklikle’ öpmelerini sağlıyor. Nasıl mı? Diğer ismiyle ‘The Kissenger’, telefonunu koyabileceğin bir şarj yuvası gibi bir mekanizmaya sahip. Yuvanın hemen önünde plastik bir basınç pedi bulunuyor. Çalışmasını sağlamak için dudağını pedin üzerine koyup öpücüğünü sevdiğine gönderiyorsun. Akıllı telefonun lokasyon tanımı açık olması gerekiyor ki gideceği yeri seçebilsin.

Şimdilik iPhone 7 dışındaki tüm akıllı telefonlarla iletişim kurabilen alet, kimileri için tam bir eğlence aracıyken kimileri içinse tuhaf bir romantizm barındırıyor.



