BEYONCE, İKİZLERİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI





İkiz bebek beklediğini sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla duyuran dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, doğumdan sonraki ilk paylaşımını Sir ve Rumi adını verdiği bebekleriyle yaparak yüzlerini gösterdi.



35 yaşındaki güzel yıldız, Sir Carter ve Rumi adını verdikleri ikiz bebeklerinin fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı. ABD’li yıldız paylaştığı fotoğrafın altına “Sir Carter ve Rumi bugün tam bir aylık” notunu düştü. Beyonce, doğumdan önceki ‘kutsal anne’ tavrını doğumdan sonra, bebekleriyle verdiği pozda da gösterdi. Çiçeklerle bezeli elbisesiyle poz veren Beyonce, eşi Jay Z, kızı ve ikizleriyle Malibu’daki yeni malikanesinde yeni hayatın tadını çıkarıyor.

