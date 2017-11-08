BEYNİNİ DOĞRU BESLE!





Bu kitap ruhuna iyi gelecek! Beynini doğru beslediğinde alacağın sonuçlar seni de şaşırtacak!

Nöroloji Uzmanı Dr. Banu Taşçı Fresko, yılların hekimlik tecrübesiyle kronik ağrılar, özellikle migren ve fibromiyaljide hayatınızın dizginlerini nasıl yeniden ele alacağının ipuçlarını veriyor.

Bilimsel kanıtlara dayanarak beslenmenin ağrılarla olan girift ilişkisini senin için anlaşılır bir dille anlatıyor. Bunun yanında pek çok hastalığı alevlendiren veya yangınını besleyen stresle baş etme yollarını özetliyor. Hastaların da doktorların da görmezden geldiği veya önemli olmadığını düşündüğü çocukluk çağı travmalarından, travmaların etkilerinden, travmaların üzerimizde yarattığı ağır yükten çıkış yollarını gösteriyor.

Beynini doğru beslediğinde alacağın sonuçlar seni de şaşırtacak; ağrılar azalacak, kronik hastalıklar gerileyecek, mutlu olacaksın. Kendi geleceğin ve gelecek nesillerin geleceğinde olumlu değişikliklere neden olurken, aynı zamanda da kilo verip yıllardır özendiğin fitliğe kavuşacaksın.

Hastanın derdinden anlayan çünkü hastalığın derdini çekmiş bir nöroloğun kaleminden ruhuna iyi gelecek bir kitap!

