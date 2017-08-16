BEYMEN BLENDER YENİ SEZONDA FARKLI STİLLERİ KARIŞTIRMAYA DAVET EDİYOR

BEYMEN Blender, 2017-2018 Sonbahar/Kış sezonunda da dünya modasına yön veren yeni markalar ile casual giyim trendlerine şık ve iddialı dokunuşlar katmaya devam ediyor. BEYMEN Blender, yeni sezonda moda dünyasının en çok ses getiren iş birlikteliklerinden ortaya çıkan kapsül koleksiyonlarına da ev sahipliği yapıyor.

BEYMEN BLENDER KADIN RTW

Yıllardır pek çok marka için koleksiyonlar tasarlayan dünyaca ünlü stil ikonu Alexa Chung, kendi adıyla lanse ettiği markasının ilk koleksiyonu ile bu sezon exclusive olarak BEYMEN Blender’da. Deneyselliğin öne çıktığı koleksiyonda bir it-girl’ün gardırobunda olması gereken tüm kilit parçalar yer alıyor.

BEYMEN Blender’ın exclusive markaları arasında moda dünyasında son yıllarda yükselişte olan İskandinav modasından; Baum und Pferdgarten, Norr, Samsoe&Samsoe, Just Female, Ganni ve Gestuz ise koleksiyonları ile kuzey rüzgarlarını yeni sezona taşıyor.

Aktif giyim ve sokak stilinin dünya çapında popüler markaları Ivy Park, PE Nation ve Gigi Reebook rahat, kullanışlı ve sportif tasarımlarıyla, denim dünyasının yükselen markaları Frame, Re/Done, Citizens of Humanity ve Fiorucci en son koleksiyonlarıyla yeni sezonda exclusive olarak BEYMEN Blender’da yerini alıyor. Fransız sofistikasyonunu çabasız bir şıklık ile sunan Equipment, Alexander McQueen’in çağdaş tasarımlarını estetik çizgilerle birleştiren line’i MCQ, modern ve cool tasarımlarıyla Rag & Bone sezonun diğer gözde markaları arasında.

Sezonun vazgeçilmezi dış giyimde ise; Canada Goose ve exclusive olarak BEYMEN Blender’da satışa sunulan Harris Wharf London, kayak ve dış giyimin göz dolduran markası Colmar, kışın soğuk günleri için kombinlere renk katan alternatifler sunuyor.

Yeni sezonda yeni markaların yanı sıra moda tutkunlarının heyecanla beklediği dünyaca ünlü yıldızların özel kapsül koleksiyonları da exclusive olarak BEYMEN Blender’da satışa sunulacak. Rihanna’nın üniversite temalı koleksiyonu Puma x Fenty Rihanna, İngiliz tasarımcı Sophia Webster’ın dans tutkusundan izler taşıyan şık ve estetik tasarımlarından oluşan Puma x Sophia Webster, Stella McCartney’in renkli ve yenilikçi tasarımlarının yer aldığı Adidas Stella McCartney, kuzey ışıklarından ilham alan Kenzo Special Capsule Collection bunlardan sadece bir kaçı.



BEYMEN BLENDER KADIN AYAKKABI & ÇANTA

Colors of California, Lemon Jelly, Moon Boot, Mou ve Sorel, BEYMEN Blender’daki birbirinden renkli ve şık yağmur ve kar botlarıyla bu sonbahar kış vazgeçilmeziniz olacak. Rahat ve spor giyinmeyi sevenlerin tercihi sneaker ve loafer’lar da en trendy ve cool modelleri ile yine BEYMEN Blender’da.

BEYMEN Blender çanta koleksiyonlarında ise Bago ve Mehry Mu gibi yükselen Türk markaların yanı sıra heyecan verici ve yepyeni sonbahar kış koleksiyonları ile MMK, Love Moschino, Marc Jacobs, Tory Burch, Kenzo, Lauren ve çarpıcı omuz askılarıyla fark yaratan Rebecco Minkoff öne çıkıyor.

BEYMEN BLENDER ERKEK RTW

BEYMEN Blender, yeni sezonda yepyeni erkek markalarını da modaseverler ile buluşturuyor. Yenilikçi tasarımlarıyla Stone Island ve Philippe Model, dinamik, genç, cool çizgisi ile Stone Island x Shadow Project, lüksü yeniden yorumlayan Theory ve Helmut Lang, Neil Barrett’in athleisure trendini yorumladığı yeni markası Blackbarret, 2017 sonbahar kış sezonunda BEYMEN Blender’larda.

Erkekde öne çıkan marka işbirlikteliklerinde ise; Tommy Hilfiger’ın 90’lara dönüş yaptığı Tommy Hilfiger x Edition, moda ve sokak giyimi arasındaki sınırları yıkan Adidas x Alexander Wang kapsül koleksiyonları dikkat çekiyor.

BEYMEN BLENDER ERKEK AYAKKABI

BEYMEN Blender erkek koleksiyonlarında farklı stillere hitap eden sezonun gözde markaları arasında sport şık kombinler için Grenson, Barracuda, Green George ve Pantanetti, zamansız tasarımları ile öne çıkıyor. Sokak stili akımında ise Adidas Originals, Nike, Reebok, Y-3 ve Vans gibi ikonik markaların geri dönüşüne tanıklık ediyoruz. Soğuk kış günlerinin vageçilmezleri Sorel, Buttero, Santoni Sport ve Timberland’ler kalın taban özellikleri ve zamansız tasarımları ile kombinleri tamamlıyor.