BEYİN TÜMÖRÜNÜN BELİRTİLERİ





Sonuçları ölümcül olabilen beyin tümörünün belirtilerini mercek altına aldık.

İster beyinde ister başka bir yerde başlasın, tümörler sinsidir. Çünkü belirtiler farklı şekillerde, günlük rahatsızlıklarmış gibi (genelde stres gibi) kendini gösteriyor. Tümörleri teşhis etmeyi daha da zorlaştıran şey, belirtilerin kişiden kişiye değişebiliyor olması. Hem şiddetine hem de büyümenin gerçekleştiği yere göre farklılık gösterebiliyor. Aralarında en yaygın olanları ise aşağıda:

FELÇ

Beyindeki normal elektriksel aktiviteyi engelleyen büyüme dolayısıyla, beyin tümörü hastalarının yaklaşık yüzde 60’ı en az bir kez felç geçiriyor. Birçok kişi için bu, bir şeylerin ters gittiğinin ilk göstergesi. Araba kullanırken felç geçiren 31 yaşındaki pazarlama müdürü Meredith Jones* vakasındaki durum böyleydi. MR sonuçları onda gliyoma, yani birincil beyin tümörü olduğunu gösterdi.

Ne zaman endişelenmeli: İster tüm vücutta sarsılma şeklinde olsun, ister belli bir bölgede seğirme; her türlü felç sorunun araştırılması için bir uzmana görünmeyi gerektiriyor.

BİLİŞSEL DEĞİŞİMLER

Beynin düşünme bölümü olan frontal lobu etkileyen tümörler, özellikle kısa dönem hafızada boşluklara ya da bazı kelimeleri söyleyememe gibi konuşma sorunlarına neden olabilir. Beyincikteki büyümelerse, denge kaybına ve motor becerilerinde (mesela yazı yazmak) zorluklara yol açabilir.

Ne zaman endişelenmeli: Günlük objelerin ismini sürekli olarak unutuyorsan ve sık sık karşındaki kişiden az önce sorduğu soruyu tekrarlamasını istiyorsan, nörolojik bir inceleme için doktora görünmelisin. Eğer sürekli tökezliyorsan, bir şeyleri düşürüyor veya bir şeylere çarpıyorsan da aynısını yap; sakarlık da bir belirti olabilir.

KAS ZAYIFLIĞI

Beyin ya da beyin sapındaki hassas bir dokuyu iten ya da hareket ettiren bir tümör; güç kaybına, hatta felce sebep olabilir.

Ne zaman endişelenmeli: Kollarında, bacaklarında ya da yüzünde, uykusuzluk ya da oturuş pozisyonuna bağlı olmayan ve birkaç dakika içinde geçmeyen bir hissizlik veya zayıflık varsa, vakit kaybetmeden acil servisin yolunu tut.

BAŞ AĞRILARI

Beyin tümörü olan insanların yüzde 50’si, tümör acı hassasiyeti olan kan damarlarına ve sinirlere baskı yaptığında baş ağrısı çekiyor.

Ne zaman endişelenmeli: Baş ağrının nedeninin tümör kaynaklı olmasının ihtimali yüzde birden de az. Ama sürekli tekrar eden ve birkaç haftadan sonra kötüleşen baş ağrıların varsa ve ilaçlarla geçmiyorsa (özellikle de sabah uyandığında ağrıyorsa) bir uzmana git. Beyin tümörleriyle bağlantılı baş ağrıları genelde dikey pozisyona geçtiğinde daha da kötüleşir; çünkü uzun süre yatmak, beyinde artan baskıya neden olur. Ayrıca ağrı, çaba gösterdiğin durumlarda tetikleniyorsa yine doktora görünmen gerek. Geçtiğimiz ağustos ayında iyi huylu gliyoma teşhisi konan ve operasyonla tedavi olan 40 yaşındaki Amy Voros, “Öksürdüğümde ya da tuvalete çıktığımda birkaç saniye süren ve zonklayan baş ağrılarım vardı” diyor.

Kaynaklar: North Carolina’daki Duke Health’in Nöroonkoloji Uzmanı Dr. Katherine B. Peters; Houston’daki Texas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi Nöroşirurji Departmanı Eğitim Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Weinberg

