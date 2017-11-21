Beslenmesine Dikkat Edenlerin Menülerine Muhakkak Eklemesi Gereken 5 Fıstık Ezmesi

Beslenme programı hazırlamak keyifli bir gezintiye benzer. Çünkü, antrenmanınızdan aldığınız verimi arttıracak olan beslenme programınıza gösterdiğiniz özendir. Sevdiğiniz lezzetlerle bir menü oluştururken besin değerlerine dikkat etmek gerekir.

Besin Değeri Nedir?

Besin değeri tüketeceğiniz besinin sahip olduğu kalori, makro ve mikro besinlerdir. Bildiğiniz gibi makro besinler protein, yağ ve karbonhidrattır. Vitamin ve mineral içerikleri ise mikro besinlerdir.

Fıstık Ezmesinin Besin Değeri Beslenmesine Dikkat Edenler İçin Önemlidir

Son zamanlarda sağlıklı yağ kullanımı popülerleşti. Çünkü sağlıklı yağların margarin gibi işlenmiş yağlardan farkları bilimsel olarak kanıtlanıyor ve paylaşılıyor.

Fıstık ezmesi besin değeri bakımından özellikle sağlıklı yağ ve protein zengini bir besindir. Beslenme programı içerisinde fıstık ezmesine yer vermek yüksek protein ve yağ oranına sahip lezzetli bir atıştırmalığa yer vermek demektir. Fıstık ezmesi kalori bakımından yüksek olduğu için günde 1-2 servis olarak tüketilmesi tavsiye edilen bir üründür. Genelde insanın yedikçe yiyesi gelen bu lezzetli ürünün besin değerinin önemini şöyle söyleyebiliriz; üründen ürüne farklılık gösterebilmek ile birlikte fıstık ezmesi bir servisinin ortalama yarısı kadar proteine sahiptir. 2. Yüksek oranlı makro besini de yağdır.

Organik fıstık ezmesi ürünlerinde daha yumuşak ve tatlı bir tat elde edilmek istendiğinde bal kullanılır. Doğal bal ile tatlandırılmış ürünler sağlık açısından ve besin değeri açısından en ufak bir düşüş yaşamaz. Aksine tatlı yemeyi sevenler için mükemmel bir ara öğün olabilir.

Fıstık ezmesi yüksek protein oranı ile sporcular arasında da favori besinlerdendir. Sporcu beslenme programlarında sıklıkla yer alan protein kaynağı fıstık ezmesi antrenmandan 1-2 saat önce tüketilince antrenman sonrası kas onarımında kullanılacak protein için iyi bir kaynak olacaktır.

Beslenmenize dikkat ediyor ve besin değeri yüksek tatlı atıştırmalık ürünler arıyorsanız fıstık ezmesi tercih etmeniz ideal bir seçim olacaktır.

Fıstık ezmesi arayışınıza son verebilecek en sevilen fıstık ezmelerini Supplementler.com’a sorduk:

5) Mitte Brot Çikolata Parçacıklı Yer Fıstığı Ezmesi 350 Gram

Mitte Brot Çikolata Parçacıklı Yer Fıstığı Ezmesi Özellikleri

Fiyat: 29 TL

Toplam Gramaj: 350 gram

Servis Sayısı: 24

Servis Başı Fiyatı: 1,21 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

– Türkiye’nin en prestijli butik fırınlarından Mitte Brot’un ürettiği fıstık ezmesi, sporcuların ihtiyacını karşılamak için ideal bir üründür.

– %100 organik, soya lesitini ya da palm yağı gibi ek maddeler içermez.

– %27 oranında proteine sahiptir.

Tüketici Yorumları

“Çikolata parçaları lezzetini inanılmaz arttırmış!”

“Bitter çikolata sevenler için çok lezzetli bir fıstık ezmesi.”

Mitte Brot Çikolata Parçacıklı Yer Fıstığı Ezmesi hakkında daha fazla bilgi edinin.

4) Big Joy Yer Fıstığı Ezmesi 360 Gram

Big Joy Yer Fıstığı Ezmesi Özellikleri

Fiyat: 29 TL

Toplam Gramaj: 360 gram

Servis Sayısı: 18

Servis Başı Fiyatı: 1,61 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

– Her 100 gramında 36 gram protein ile çok yüksek oranda proteine sahiptir.

– Vücutta kaloriye dönüşmeyen sukraloz bazlı Splenda® ile tatlandırılmıştır.

– 1. Sınıf Arjantin yer fıstığından üretilir, bunun sebebi Arjantin yer fıstığının diğerlerine orala daha çok protein içermesidir.

Tüketici Yorumları

“Açık ara en sevdiğim fıstık ezmesi, kıvamı biraz sert ama kesinlikle beğeneceksiniz.”

“Şeker içermeyen bir ürüne göre çok lezzetli, proteinli ara öğün isteyenler alabilirler.”

Big Joy Yer Fıstığı Ezmesi hakkında daha fazla bilgi edinin.

3) Weider Nut Protein Choco Spread 250 Gram

Weider Nut Protein Choco Spread Özellikleri

Fiyat: 29 TL

Toplam Gramaj: 250 gram

Servis Sayısı: 13

Servis Başı Fiyatı: 2,23 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

– Fındık ezmesinde farklı bir tat arayanlar için sütlü çikolata tadında.

– %11 oranında fındık içerir.

– %21 oranında protein içerir.

Tüketici Yorumları

“Yer fıstığı ezmesi yerine fındık ezmesini tercih ediyorsanız özellikle Weider!i denemelisiniz!”

“Tadı bayağı güzel, bir kaşık aldıktan sonra tüm kavanozu bitirmek istiyorsunuz.”

Weider Nut Protein Choco Spread hakkında daha fazla bilgi edinin.

2) Mitte Brot yer Fıstığı Ezmesi 350 Gram

Mitte Brot Yer Fıstığı Ezmesi Özellikleri

Fiyat: 25 TL

Toplam Gramaj: 350 gram

Servis Sayısı: 24

Servis Başı Fiyatı: 1,04 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

– %100 organik yerfıstığından elde edilir.

– Ek organik bal içeriği sayesinde diğer yer fıstığı ezmelerine göre daha tatlı bir tadı vardır.

– Palm yağı, soya lesitini gibi herhangi bir katkı maddesi ya da kıvam arttırıcı içermez.

– %27 oranında yüksek protein içermesi.

Tüketici Yorumları

“Yediğim en leziz yer fıstığı ezmesi Mitte Brot oldu.”

“Hemen denemeniz gereken bir ürün!”

Mitte Brot Yer Fıstığı Ezmesi hakkında daha fazla bilgi edinin.

1) Bellanut Pury Yer Fıstığı Ezmesi 750 Gram

Bellanut Pury Yer Fıstığı Ezmesi Özellikleri

Fiyat: 35 TL

Toplam Gramaj: 750 gram

Servis Sayısı: 38

Servis Başı Fiyatı: 0,92 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

– Ek şeker ve tuz ilave içermemesi.

– %29,3 oranında yüksek protein içermesi.

– 8,5 gram lif içeriği ile tokluk hissinin daha uzun sürmesi.

– Fiyat performans oranı.

Tüketici Yorumları

“Şekersiz ve tuzsuz olmasından dolayı saf fıstık ezmesi tadı alıyorsunuz ve kıvamı gayet iyi.”

“Şeker olmadığından tadı şekersiz gelebilir ama bir kaşık bal katıp karıştırınca nefis bir lezzete sahip oluyor.”

Bellanut Pury Yer Fıstığı Ezmesi hakkında daha fazla bilgi edinin.