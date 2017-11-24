BESLENMEDE AKDENİZ ETKİSİ





Akdenizlilerin bir bildiği var! Çünkü sebze, fasulye, meyve, zeytinyağı, balık ve tam tahıl ağırlık beslenme; sadece beden değil, zihin sağlığına da iyi geliyor.

Edinburgh Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre Akdeniz usulü beslenmek, kalp hastalıkları ve felç riskini düşürüyor. Ayrıca bu diyete yıllardır bağlı kalan insanlarda, yaşlandıkça meydana gelen beyin küçülmesi durumu daha az görülüyor. Tabii bu da daha güçlü bir hafıza anlamına geliyor. Önündeki zeytin tabağını bize de uzatır mısın?

