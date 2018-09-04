BESLENME UZMANLARINA GÖRE EN DOYURUCU ATIŞTIRMALIKLAR



Artık asla aç hissetmeyeceksin.

Beslenme uzmanları, seni en tok tutacak atıştırmalıkları anlatıyor. Okumaya devam et!

HUMUS

Kalori: 102 (62 g’ı)

Beslenme uzmanları –iyi bir nedenden dolayı- humusu seviyor. Diyetisyen Marisa Moore, “Bu atıştırmalık protein ve lifle dolu, seni birkaç saat boyunca tok hissettirecek” diyor. Diyetisyen Alanna Waldron da, “Salkım domatesler, salatalık dilimleri veya havuç gibi taze sebzelerle eşleştir. Daha gevrek bir şey istiyorsan da, tam buğday ya da pirinç krakerlerini dene” önerisinde bulunuyor.

HAŞLANMIŞ YUMURTA

Kalori: 78

Güçlü bir atıştırmalık ister misin? Öyleyse yumurta haşla. Kendi tavuklarını yetiştiren Diyetisyen Emily Kyle, “Sadece haşlandığında pratik ve taşınabilir olmakla kalmaz, aynı zamanda besleyici bir enerji kaynağıdır” diyor.

Diyetisyen Anne Danahy; dilimlenmiş ve katı haşlanmış yumurtanın üstüne biraz acı hardal, kırmızı biber ve badem koymanızı öneriyor. Biraz daha tatlı bir şey mi istiyorsunuz? Academy of Nutrition and Dietetics’in sözcüsü Ginger Hultin, kolay atıştırmak için yumurtanızı yarım dilim elmayla yemenizi öneriyor.

EDAMAME

Kalori: 188 (155 g)

Edamame sadece ara sıra atıştıracağın bir şey olmak zorunda değil. Diyetisyen Alanna Cabrero, “Biraz deniz tuzuyla edamame; protein, lif ve antioksidanla dolu –ve ayrıca doyurucu olmasıyla- harika bir atıştırmalık. “Onları kabuklarıyla seviyorum çünkü yavaş yemeye mecbur bırakıyor. GDO’dan kaçınmak için organik olduklarından emin oluyorum” diyor.

SMOOTHIE

Kalori: Tarifine bağlı olarak 110- 200

Antrenman öncesi, sonrası ya da herhangi bir zaman- smoothie akıllı bir atıştırmalık olacaktır. Diyetisyen Jessica Levinson, kendine az yağlı (ve bağırsak dostu) kefir, meyve ve seçimine göre ekleyebileceğin fıstık ezmesi, keten tohumu, chia tohumu ve kenevir tohumu ile smoothie yapmayı seviyor. Zira bu tarifi; proteini, sağlıklı yağı ve lifi bir araya getiriyor.

“Bu smoothie, öğünlerin arasında seni tok tutacak ve kan şekerinin hızla yükselip düşmesini önleyecektir” diyor.

ANTEP FISTIĞI

Paranın karşılığını almak ister misin? O halde, antep fıstığı ye. Kyle, “Bitkisel protein, kalp dostu yağ ve lif gibi besin maddelerinin mükemmel dengesine sahip” diyor.

Cabrero ve Danahy de antep fıstığını tercih ediyor, çünkü kabuklu olması ister istemez yemek yemeyi yavaşlatıyor.

KARIŞIK KURUYEMİŞ

Kalori: Yaklaşık 241

Hultin, “Karışık kuruyemiş sadece doğa yürüyüşü için değil… Kendi karışık kuruyemişini şekersiz kuru meyveleri, tuzsuz çerezleri ve patlamış mısırları bir araya getirerek yapabilirsin” diyor. “Meyve, sebze veya tam buğday gibi kompleks karbonhidrat kaynakları (tam buğday krakerleri ya da patlamış mısırı düşün) lif açısından zengindir ve bu yüzden sağlıklı atıştırmalığın önemli bir parçasıdırlar.”

Levinson da, “Kendi karışık kuruyemişini leblebi, bakla, zeytinyağı ve deniz tuzuyla patlattığın mısır ve kuru meyvelerle yapabilirsin” diyor.

FISTIK EZMELİ VE MUZLU SANDVİÇ

Kalori: 337

İki yemek kaşığı fıstık ezmesini tam buğday tost ekmeğine sür ve üstüne dilimlenmiş yarım muzu ekle. Fıstık ezmesindeki sağlıklı yağ ve protein, muzdaki potasyum ve şekerle buluştuğunda öğlen boyunca güçlü kalmana yardım edecek.

CEVİZ VE KAYISI

Kalori: 270 (30 g ceviz ve 95 g kuru, şekersiz kayısı)

Moore, “Bu klasik lezzet kombinasyonu, lif bakımından zengin kayısılarla iyi yağ dengesi sağlar” diyor. “Hareket halindeyken bu kombinasyonun keyfini çıkar ya da gücünü korumana yardımcı olacak peynirli bir atıştırmalık için küp küp doğradığın eski kaşarları ekle.”

ELMA VE FISTIK EZMESİ

Kalori: 308 (Bir elma ve iki yemek kaşığı fıstık ezmesi)

Waldron, “Meyvedeki lif ve fıstık ezmesindeki sağlıklı, mono doymamış yağlarla; bu ikiliyle hata yapma şansın yok” diyor. Cabrero, atıştırmalığınızı hazırlamanın eğlenceli yolunun, elma- fıstık ezmesi sandviçi yapmak olduğunu söylüyor. Elmayı ikiye kes, sapını ve çekirdeklerini çıkar, sandviçleri ikiye bölmeden önce fıstık ezmesi ve tarçın ekle. Yapması ve yanında taşıması kolay ve epey doyurucu.

SÜZME YOĞURT

Hoban, “Karışık kuruyemiş ya da çerezlerle tüketeceğin süzme yoğurt; protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağların ihtiyacını tam anlamıyla karşılar” diyor. “Bu atıştırmalık biraz tatlılık ve kıtırlıkla hayli doyurucu olabilir, ayrıca öğünlerin arasında seni kesinlikle tok tutmaya devam edecektir.”

SÜZME PEYNİR VE KIRMIZI MEYVELER

Kalori: 225 g az yağlı süzme peynir, 25 g yaban mersini ve ikiye bölünmüş yedi ceviz

Başka sütlü bir alternatif mi istiyorsun? Lewinson, az yağlı süzme peynirinin üstüne doğranmış çerez ve kırmızı meyveleri koymayı denemeni söylüyor. Ceviz, fıstık ve badem onun en iyi üç önerisi arasında yer alıyor.



