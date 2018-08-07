BESİNLERLE TAZELEN



Taze, sağlıklı beslenmenin mevsimi geldi. Yazın en iyi yeni yemek kitaplarının yazarlarından bu seçmelerle mutfağını doldur.

Kabak Çiçekleri

Narin, hafif kadifemsi bir yapıları ve ince bir yaz kabağı aromaları var, bu da onları, doldurmak için ideal bir malzeme yapıyor. Benim favorim, onları mozzarella ve umami yönünden zengin ançüez ile doldurup çok çok hafif bir unlu karışıma batırıp hızlıca kızartmak. -ELIZABETH BLAU, Honey Salt Cookbook’un ortak yazarı

Nane

Yeşilliklerle veya tahıllarla yapılan salatalara karıştırıldığında, yoğurda katıldığında veya meyve salatasında leziz bir tat verir. Kokteyle eklenebilir veya geç saatte içeceğin rahatlatıcı bir içecek olarak demlenebilir. -LESLIE JONATH, Feed Your People’ın yazarı

Kavun – Karpuz

Pazara git ve alabildiğin kadar çeşit kavun al. Susuzluğu hemen dindirecek bir seçenek olarak çekirdekli, kesilmiş crenshaw ve kantalup kavunlarını, karpuzu saklama kaplarında, buzdolabında tutuyorum. Ayrıca meyve suyu yapmak için kavun dilimlerini naneyle birleştirip blender’da püre yapıyorum. Bunu partiler için sürahilerde tutabilir veya buz kalıplarında dondurabilirsin. -L.J.

Şeftali

Izgara için idealler. Isı, meyvenin mükemmele yakın aromasını göğe çıkarır. Şeftaliyi ızgara sobrassada (İspanya’dan gevşek, paprikalı sosis) ile birlikte yapmaya başlamıştım ancak üzerine dana bacon dilimleri koyduğunda da seni mutlu edebilir. -MATT GOULDING, Pasta, Pane, Vito’nun yazarı

Domates

Salam, marul ve domates sandviçi, dünyanın en ünlü sandviçidir ancak en iyi yaz domatesleri çıktığında salam ve marul gereksiz olmaya başlar. Bunun yerine, hafif kızartılmış ekmeğe kalın bir katman mayonez sürüp üzerine birkaç kalın domates dilimi, tuz parçacıkları ve bolca öğütülmüş karabiber koymayı seviyorum. -M.G.

Pancar

Yıl boyunca pancar alıyorum ancak yaz aylarında tatları daha iyi oluyor. Smoothie’lere, humusa, salatalara ve hatta muffinlere ekliyorum. Ayrıca pancarın saplarını israf etme. Pancar saplarını zeytinyağı,sarımsak ve tuzla soteleyip meze olarak sunmayı seviyorum. –L.J.

Pancarlı Humus

Ne gerekiyor:

1 konserve nohut, yıkanmış ve süzülmüş

1 orta boy pancar, fırınlanmış, soyulmuş, 4’e bölünmüş

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tahin

3 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

¼ bardak natürel sızma zeytinyağı

¾ çay kaşığı ince deniz tuzu

Tercihi süslemeler: doğranmış kişniş, taneli deniz tuzu, zeytinyağı

Nasıl yapılır: Bir mutfak robotunda veya yüksek hızlı blender’da nohutları, pancarı, sarımsağı, tahini, limon suyunu, zeytinyağını ve tuzu karıştır. Topaksız olana dek yüksek hızda çek. Servis tabağına alıp dilersen doğranmış kişniş, deniz tuzu ekleyerek ve/veya biraz zeytinyağı gezdirerek sun. Pita cipsler, ızgara ekmek veya havuç çubuklarıyla servis et. Yaklaşık 2 kâse çıkar.

-Elyse Kopecky, Run Fast. Cook Fast. Eat Slow.’un ortak yazarı

Pazar Yumurtası

Yaz yumurtaları besin değerleriyle doludur ve tavuklar özgürce gezip doğal beslendiğinden, tatları daha iyidir. Yumurtalar, aktif hayata sahip kişiler için en mükemmel yiyeceklerdendir, protein ve yağdan oluşan ideal bir denge sunarlar. Suda pişir. Çırparak veya çırpmadan tavada yap. Yumurta ye! -E.K.

Patlıcan

Normalde patlıcandan nefret ederim, arkadaşlarım onun, benim mor kriptonitim olduğunu söylüyor. Ancak yazları ızgaraya atıyor, unutana kadar yakıyor, ardından soyup sarımsak, tahin ve zeytinyağıyla eziyorum. Dilediğin şeyin üzerine bolca sürebilir veya kaşıkla yiyebilirsin. -M.G.

Somon

Yaz buluşmalarımızdaki kurtarıcı yemeğim, fırında yavaşça pişen sarımsaklımayonezli somon. Fırında somonun yapımı oldukça kolay, oda sıcaklığında veya soğuk olarak servis edilebilir ve porsiyonu birçok kişiye yetebilir. Buharda pişmiş havuç, fasulye veya patates kâseleriyle servis et. Ayrıca soğuk füme somon alabilirsin, bu da salatalarda veya hızlı bir atıştırmalık olarak kapari ve soğan dilimleriyle bir tost ekmeği üzerinde harikadır.

Fırında Somon Balığı

1- Fırınının raflarını altta yer alan üçüncü bölüme ve merkeze yerleştir. Fırını 90 derecede önceden ısıt. Yarısına kadar ılık suyla dolu fırın tepsisini alt rafa koy.

2- Pişirme kâğıdına yağ sür. Kılçıkları çıkarılmış bir somonun yarısını (yaklaşık 900 gram) derili kısmı pişirme kâğıdına gelecek şekilde koy. Balığa yağ sür ve tuz ve karabiber ekle.

3- Dokunduğunda hafif sert olana dek, filetonun kalınlığına bağlı olarak 1-1,5 saat kadar balığı pişir, küçük ve keskin bir bıçağın ucu eti pul pul yapabilsin. Somonu fırından çıkarın ve hafif soğumaya bırak, ardından servis tabağına al. -L.J.

8 kişiliktir.



