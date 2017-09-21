BESİNLERİN GÜCÜ ADINA: ALZHEIMER’DAN KORUN





Haftada 3 gün yürüyüş, günde 8 bardak su ile sağlıklı yaşlan.

Tüm dünyada beklenen yaşam süreleri uzuyor ve yaşlı nüfus giderek artıyor. Bu nedenle ileri yaşta görülen hastalıklarla mücadelenin daha önemli hale geldiğini söyleyen Diyetisyen Sibel Mumcu, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü için açıklamalarda bulunarak, “Henüz bu hastalığın ilerlemesini durduracak veya gelişmesini önleyecek kesin bir yöntem bulunamadı. Ancak Alzheimer’dan korunmak için de sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu biliyoruz” dedi. Hastalıktan korunmak için beslenme önerileri paylaşan Mumcu, “Haftada 3 gün yapılacak 30 dakikalık yürüyüşler de yaşlılıkta sağlıklı olabilmek için iyi bir yatırımdır” dedi.

Görülme sıklığı ve tedavisinin henüz bulunamamış olması nedeniyle ileri yaştaki bireylerin korkusu olan Alzheimer’dan korunmak için sağlıklı beslenme düzeni önem taşıyor. Son yıllarda Alzheimer’e bakış açısında bazı değişimler olduğunu anlatan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Henüz bu hastalığın ilerlemesini durduracak veya gelişmesini önleyecek kesin bir yöntem bulunmuyor ancak tüm dejeneratif hastalıklardan korunmada olduğu gibi Alzheimer’dan korunmak için de sağlıklı beslenme alışkanlığı büyük önem taşıyor” dedi.

Nöronların sağlıklı yaşlanması önemli

Nöronların sağlıklı yaşlanabilmesi için beslenme ve yaşam tarzı değişikliği önerilerinin takip edilmesi gerektiğini söyleyen Mumcu, hafıza, bilişsel işlevlerin yeterli ölçüde olması, mental hastalıkların önlemesi veya gelişiminin yavaşlamasında; Omega 3 yağ asitleri, folik asit, B6 vitamini, kalsiyum magnezyum, antioksidan vitaminlerin önemine vurgu yaptı. Mumcu, “Doymuş yağ tüketiminin azaltılması, sebze ve meyve tüketiminin artırılması, doğal besin kaynakları ile alınan E ve B12 vitamini tüketiminin artırılması, alüminyum içeren ürünlerin kullanımından kaçınılması ve egzersizin artırılması önemlidir” dedi.

Haftada 3 gün yürüyüş, günde 8 bardak su

Bunların yanında fiziksel aktivitenin de bu hastalığı önlemede oldukça etkili olduğunu belirten Mumcu, “haftada 3 gün yapılacak 30 dakikalık yürüyüşler yaşlılıkta sağlıklı olabilmek için iyi bir yatırımdır. Tabi su tüketimi de vücuttaki toksin maddelerin atımını sağlayacağı için günde 8-10 bardak tüketilmesi de oldukça önemlidir” diye konuştu.

Mumcu, Alzheimer hastalığından korunmak için şu önerilerde bulundu;

Hafızanın güçlenmesi için omega 3

Somon, uskumru, ton balığı gibi soğuk su balıklarında yüksek düzeyde bulunan omega-3 yağ asitleri, beynin yaşlanmasını yavaşlatarak hafızanın daha güçlü olmasına yardımcı olur. Semizotu ve keten tohumu da omega-3 açısından oldukça zengin bitkisel kaynaklardır.

Antioksidan etkisi için E vitamini

E vitamini güçlü antioksidan etkisiyle Azheimer’da görülen doku hasarının gelişimine engel olur, sinir hücrelerini korur. Ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlar hem omega-3 hem de E vitamini içerikleriyle Alzheimer’la savaşmada iki kat etkilidir. Akdeniz diyetinin vazgeçilmezi olan zeytinyağı da E vitamini açısından oldukça zengindir. Ay çekirdeği ve avakado da

salatalara zeytinyağı ile birlikte kolaylıkla eklenebilecek birer E vitamini kaynağıdır.

B12 ve koyu yeşil yapraklı sebzeler hafıza için önemli

B12 vitamini hafıza üzerinde önemli etkileri olan bir vitamindir. B12 vitamini hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunur. Bunun yanında B6 ve folik ait vitaminleri de bunama ve Alzheimer hastalığının oluşmasını önleyen etkiler gösterir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı gibi) kuru baklagiller, fındık, ceviz ve badem bu vitaminlerden zengin besinlerdir.

Kalsiyum ve magnezyum için süt ürünleri

Sinir hücreleri ve kasların düzenli çalışması için gerekli olan kalsiyum ve magnezyumun eksikliğini önlemek için süt, yoğurt, peynir gibi besinleri de mutlaka tüketmek gerekir.

