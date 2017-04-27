BEŞ DUYUYLA AŞK





Uzmanlar cinsel çekim denilen reddedilemez duygunun aslında bir insanın dış görünüşüyle alakası olmadığını savunuyor. Biyolojik Antropoloji Uzmanı Dr. Helen Fisher’a göre aslında bu çekim, çoğumuzun farkında olmadığı, bilinçsizce verilen sinyallerden kaynaklanıyor. Beş duyunu kullanarak bu sinyallerin izini sürebilir ve doğru kişiyi bulabilirsin.

Derleyen: Pınar Şen



Duymak

Bir araştırmaya göre erkekler, tiz sesle konuşan kadınları daha çekici buluyor. Biz de zaten doğamız gereği yumurtlama dönemimizde daha yüksek sesle konuşuyoruz. Yani büyük hamlelerini regl döngünün 14. gününe denk getirebilirsin. Bu arada onun sol kulağına fısıldayarak konuşmayı da ihmal etme. Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre erkekler, kadınların sol kulaklarına fısıldadıkları zaman söyledikleri duygusal sözcükleri, sağ kulaklarına söylenene oranla daha fazla hatırlama eğiliminde oluyor. Mesela, “Kendime yeni spor kıyafetler almam gerekiyor” diye fısıldamayı dene ve sonuçları izle.

Dokunmak

15 cm ve daha az mesafe “kişisel alan” sayılıyor ve birçoğumuz bu alana sadece belli kişilerin (aile üyeleri, çocuklar ve sevdiğimiz kişiler) girmesine müsaade ediyoruz. Body Language kitabının yazarı Robert Phipps, onun kişisel alanına ufak bir giriş yaparak, sevdiği insanların arasında yer alıp almadığını anlayabileceğini söylüyor. Bu girişi ise belirli bölgelerine dokunmayı deneyerek yapabilirsin. Phipps, “Yapılan deneylere göre bilekler, omuzlar ve ön kollar, birinde pozitif etki bırakmak için önemli bölgeler” diyor. Bu bölgelere hafifçe dokunman, derinin hemen altında bulunan sinir ağını uyarır ve oksitosin hormonlarını harekete geçirir. Parmaklarını ön kolunda şöyle bir gezdir; bak bakalım eriyor mu?

Koklamak

İnanması güç gibi görünse de araştırmalar, peynir kokusunun penisteki kan akışını yüzde beş oranında hızlandırdığını söylüyor. O zaman eve sebzeli bir pizza sipariş etmeye ne dersin? İşin içine sebzeyi de katmamızın bir sebebi var tabii. Çünkü mantar ve brokoli, cinsel isteği arttıran progesteron hormonunu tetikleyen A vitamini içeriyor. Tüm bunları yaparken doğru adamı bulmak için kendi koku alma duyunu da kullanabilirsin. İsveçlilerin yaptığı bir araştırma, kadınların kendilerine göre en farklı major histokompatibilite kompleksi (MHC) moleküllerine sahip olan erkeklerin kokusunu tercih ettiğini gösteriyor. Bu, bağışıklık sistemiyle bağlantılı genleri seçmemizden kaynaklanan bir durum. Genlerin partnerinin genlerinden ne kadar farklıysa, sağlıklı bir çocuk doğurma olasılığın da bir o kadar artıyor. Bunu anlamak için burnunu partnerinin koltuk altına sok diyemiyoruz tabii. Ama tişörtünü biraz koklaman da kişisel kokusunu beğenip beğenmediğini (senin için iyi bir genetik eşleşme olup olmadığını) anlaman için yeterli olabilir. Yalnız doğum kontrol hapı kullanıyorsan dikkat et: Çünkü hormonlarını etkileyen hap, kokuya karşı tepkini tam tersine çeviriyor ve genetik yapısı sana en çok benzeyen erkeği tercih etmene yol açıyor.

Görmek

Phipps, “Bedenin 700.000 üzerinde sinyal verir ve bunların çoğu bilinçsizdir” diyor. Endişe etme; verdiğin sinyalleri manipüle etmen mümkün. Mesela dolgun dudakları birçok erkek çekici bulur. Ancak senin dudakların böyle bir görsel etki vermiyorsa, makyajdan yardım alabilirsin. Rujundan bir ton daha açık, ten rengi bir dudak kalemini al ve dudaklarının etrafını hafif dokunuşlarla çerçevele. Rujunu sür, alt dudağının tam ortasına biraz parlatıcı uygula ve Angelina Jolie stili dudaklara kavuş. Bakışların da kullanabileceğin başka bir silah: Phipps, “Biriyle ilgilendiğini, ona diğer insanlara baktığından daha uzun süre bakarak belli edebilirsin” diyor. İskoçyalı bilim insanlarına göre bunun işe yarıyor olmasının önemli sebeplerinden biri, bizimle ilgilenen insanları çekici buluyor olmamız. Attığın bakışın ardından ona bir de gülümseme bahşedersen, ulaşılabilir olduğunu belli ederek ondan karşılık alabilirsin.

Tatmak

Dudak büzme yeteneklerini harekete geçirme vaktin geldi. Ağız ve burun çevresindeki deri, sebum açısından zengin. Sebum ise, biyolojik özelliklerini anlatan kimyasallar olan “feromon” içeriyor. Bu nedenle cinsel çekim hissettiğimizde öpücüklerimiz daha uzun ve biraz da ıslak oluyor. Fisher, “Tükürük, testosteron izleri taşır. Bu nedenle erkekler kadınlara oranla ıslak öpücüklerden daha çok hoşlanma eğilimi gösterir” diyor. Ve teoriye göre ıslak öpücükler, cinsel arzuyu kamçılayan testosteronu transfer etmemizi sağlıyor. Birisi vahşi ve ıslak mı dedi?

Kimi Çekici Buluyorsun?

Evli Erkekleri

Parmağında yüzük olan erkeklere karşı çekim mi hissediyorsun? Harekete geçmediğin sürece endişe etmene gerek yok, bu normal bir durum. Amerikalı araştırmacıların bulgularına göre, bir ilişkisi olan erkekler daha çok arzulanıyor. Ve bu durumun nedeni, güzel bir çantası olan arkadaşını kıskanmak kadar basit. Bir erkeğin evli olması, onun eş olacak kadar iyi özelliklere sahip olduğunu düşünmene sebep oluyor.

Mesafeli Erkekleri

Bay Darcy sendromu da diyebilirsin. Kanadalı araştırmacılara göre kadınlar, gururlu ve güçlü ya da somurtkan erkekleri çekici buluyor. Bunun kökü tabii ki evrime dayanıyor. Eğer bir erkek gururlu görünüyorsa, bu statü sahibi olduğunun ve ailesine bakabileceğinin işareti olarak algılanıyor.

Kirli Sakallı Erkekleri

Bunun için bir araştırmaya ihtiyaç yoktu gerçi ama Avustralyalı araştırmacıların bulgularına göre, hafif kirli sakallı erkekleri çekici buluyoruz. (Sinekkaydı tıraşlı veya mağara adamı sakalı ile dolaşanlardan daha çok beğeniyoruz.) Nedeni mi? Kirli sakal cinsel olgunluk belirtisi olarak görülüyor ancak sık sakalın verdiği “fazla maço” ifadeyi vermiyor.

Eğlenceli Erkekleri

Komik erkekler de bir başka cazibe unsuru. Amerikalı araştırmacılar bunu, kadınların mizahı zekâ ve dürüstlük işareti olarak görmesiyle açıklıyor. Ancak böyle bir erkekle randevun varsa, ilk seferde şunu aklında tut: Bu tür erkekler espri yapan kadınlardan ziyade şakalarına gülen kadınlardan hoşlanıyor.

