BEŞ DAKİKA KAZAN, BEŞ KİLO VER, BEŞ YAŞ GENÇLEŞ…

Durmak bilmeyen hayat temposunda, enerjin hiç tükenmeden koşman gerekiyor. Bu koşturmacanın içinde hayattan çalacağın beş kilonun, beş yaşın ve beş dakikanın ise ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu yüzden, yeni yılın ilk sayısını hazırlarken şöyle bir geriye dönüp baktık ve bugüne dek öğrendiklerimizin ışığında, yaşından, kilondan ve antrenmana ayırdığın zamandan “beş” çıkartmanın yollarını bir araya getirdik. Merak ediyorsan, hemen sayfayı çevir…

Derleyen: Fehime Reyhan Güneş

BEŞ KİLO VER…

… YA DA VERMİŞ GİBİ GÖRÜN! İŞTE, DAHA İNCE GÖRÜNMENİ SAĞLAYACAK EV TURUMUZ BAŞLIYOR.

MUTFAĞIN

YAĞLARIN, TIPKI SICAK BİR TAVAYA KONAN TEREYAĞI GİBİ ERİDİĞİNİ HAYAL ET. HAYALDEN ÖTEYE GEÇEMEZ GİBİ GELİYOR DEĞİL Mİ? AMA BU TÜYOLAR GERÇEKTEN İŞİNE YARAYABİLİR.

TAT HÜCRELERİNİ KANDIR

The American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir araştırmaya göre, Japonya’da oldukça popüler olan “umami” tadını içeren besinler (et, balık, sebze ve peynir gibi süt ürünleri) daha az yemene yardımcı olabilir. Öğle yemeğine başlamadan önce umami içeren çorba içenler, gün içinde 30 ila 50 kalori daha az yiyor ve buna rağmen tok hissediyor. Araştırmacılar, umaminin bilinçaltında protein bakımından yüksek bir şey yediğini düşünmeni sağladığını, bu sayede daha az yediğinde bile tok hissettiğini söylüyor. Yemeklerine biraz balık sosu eklemen, çorbaların üzerine peynir rendelemen bile işe yarayabilir.

SÜREKLİ YAPARSAN: Yılda yaklaşık 2,5 kilo verirsin.

OCAK VE FIRINLA BARIŞ

Haftanın altı ya da yedi günü, günün bir öğününü evde hazırlayıp yemek, günde ortalama 573 kalori daha az almanı sağlıyor. Tabii her yemeğin yanına, dışardakiler gibi kızarmış patates ve pilav eklemezsen!

SÜREKLİ YAPARSAN: Yılda yaklaşık 25 kilo verebilirsin. (Normalde sürekli dışarda yiyen biriysen ve evde sağlıklı öğünler hazırlarsan.)

PÜREYLE FORMUNU KORU

Tokluk hissi yaratan lifli sebzeleri püre hâlinde yemeklerinin yanına ekle. Penn State araştırmacıları, gün içinde havuç, kabak ve karnabahar gibi sebzeleri püre olarak tüketenlerin, 200 ila 350 kalori daha az aldığını söylüyor.

SÜREKLİ YAPARSAN: Yılda 11-16 kilo verirsin.

DÜZENLİ OL

Gözden ırak olan, mideden de ırak olur. Cornell Üniversitesi Gıda ve Marka Laboratuvarı, mısır gevreği, asitli içecek ve kurabiye gibi abur cuburları mutfak tezgâhından kaldırmayan kadınların, diğerlerine göre çok daha kilolu olduğunu keşfetmiş. Dağınıklık kaynaklı kilo, yiyecek dağınıklığıyla da sınırlı kalmıyor. Araştırmacılara göre bulaşıkları, gazete ve dergileri de ortalıkta bırakmak atıştırma ihtiyacını yüzde 50 oranında arttırıyor.

SÜREKLİ YAPARSAN: Yılda 4-12 kilo verirsin.

GARDIROBUN

DAHA İNCE GÖRÜNMEK İÇİN DARACIK KIYAFETLERE SIKIŞMAK ZORUNDA DEĞİLSİN. ÖNERDİĞİMİZ BU BEŞ PARÇAYLA GÖRÜNÜMÜNÜ DEĞİŞTİR.

KOYU RENK BLAZER

Uçuşan kumaşlardan kurtul. Bedenine uygun olan bir ceket, belini daha ince gösterir ve tüm vücudunu toparlar.

UZUN ZİNCİRLER

Boynundan karnına kadar uzanan bir kolyeyle Karlie Kloss gibi ince görünebilirsin.

KALEM ETEK

Büyük beden elbise kusurlarını da gizleyebilir; hamile gibi görünmene de neden olabilir.Oysa vücuduna tam oturan, diz hizasında bir etek, hangi bedende olursan ol daha ince görünmene yardımcı olur.

TEK RENK ELBİSE

Küçük siyah elbiseler tek seçeneğin olmak zorunda değil. Tek renk olmak şartıyla farklı renkte elbiseler de giyebilirsin.

ÇİZGİLİ TİŞÖRT

Enine çizgilere bayılıyoruz. Yapılan bir araştırmaya göre, Helmhotz illüzyonu sayesinde enine çizgili kıyafetler giyen mankenler daha uzun ve ince görünüyor.

YATAKTA

YATAKTA AKROBASİ YAPANLAR HARİÇ, EVİN BU KISMINDA KİLO VEREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİĞİNİ BİLİYORUZ. İŞTE RAHAT BİR ŞEKİLDE FAZLALIKLARINDAN KURTULMA YÖNTEMLERİ…

ERKEN UYU

Az uyuduğun günlerin sabahında ayılmak için daha fazla kahveye ihtiyacın oluyor ama vücudunda değişen başka şeyler de var. Araştırmalara göre yeterince uyumamak, beyninde yiyecekleri değerlendirdiğin kısmı etkiliyor ve daha kalorili yiyecekleri tercih etmene neden oluyor. American Heart Association’ın yaptığı araştırmaya göre, bir saat 20 dakika daha az uyumak, gün içinde 549 kaloriye kadar fazla almana neden oluyor.

IŞIKLARI SÖNDÜR

Siyah sadece çikolataya ya da True Detective bölümlerine yakışmıyor. Araştırmacılar, yatak odasındaki ışık ile o odada uyuyan kadınların kilosu arasında bir bağlantı olduğunu söylüyor. Buna göre, uyku sırasında oda ne kadar aydınlık olursa, kadınların fazla kilolu olma ihtimali de o kadar fazla oluyor. Uyumadan önce perdelerini ve televizyonunu kapat. Telefonunu tamamen kapatmazsan bile ekran ışığını kapat.

ORTAMI SOĞUT

Örtülerin altına sokulmayı sevenlere güzel bir haberimiz var. Canlandırıcı bir oda sıcaklığında (19 derece gibi) uyumak, vücudundaki yağ yakıcıları harekete geçiriyor. Zaman içinde, kalori yakarak ısınmanı sağlayan kahverengi yağ dokusunu arttırıyor.

KOKULARIN GÜCÜNDEN FAYDALAN

Londralı araştırmacılar, katılımcıların ellerine vanilya kokulu kumaşlar koyduklarında, limon kokulu kumaşlara sahip olanlara veya elinde hiç kokulu kumaş olmayanlara oranla daha az tatlı tükettiklerini gözlemlemiş. Bilim insanları, rahatlatıcı vanilyanın tıpkı çikolata yediğin zaman olduğu gibi beyninin serotonin salgılamasını sağladığına ve tok hissettirdiğine inanıyor. Aromatik Oda ve Yastık Spreyi Vanilya’yı dene. (120 ml, 20,50 TL; lemongrasshouse.com.tr)

OTURMA ODASINDA

BURASI RAHATLADIĞIN ALAN. BU YÜZDEN SANA UYGULAYABİLECEĞİN TEK BİR İPUCU VERİYORUZ.

Sevgi Sözcükleri senin için mükemmel bir film olsa da, göbeğin için aynı şey söz konusu değil. Cornell Üniversitesi Gıda ve Marka Laboratuvarı’nın yaptığı araştırmaya göre, üzücü filmler izlerken normale oranla yüzde 55 daha fazla yemek yiyoruz. Bu tarz filmler izlerken sana eşlik edecek daha sağlıklı atıştırmalıklar hazırla (yağsız patlamış mısır gibi).

BEŞ YAŞ GENÇ GÖRÜN…

DESTINY’S CHILD DAĞILMADAN ÖNCE SAHİP OLDUĞUN CİLDİ DÜŞÜN. PEKİ YA O PARLAK, İHTİŞAMLI SAÇLARIN? İŞTE TAVSİYELERİMİZ…

AYDINLIK GÖZLER

DAHA GENÇ: 3 yaş

Makyaj Sanatçısı Troy Surratt, “Göz etrafındaki cilt fazla hassastır. Bu bölgede ortaya çıkan mor tonlar, yorgun görünmene neden olur” diyor. Kremsi, aydınlatıcı bir kapatıcıyı –onun tercihi Yves Saint Laurent Touche Éclat (95 TL)- göz altlarına ve göz kapaklarına uygula.

DAHA BEYAZ DİŞLER

DAHA GENÇ: 5 yaş

Dişlerindeki lekeler genç görünmeni engeller. Hidrojen peroksit içeren şeritler –Crest 3D Teeth Whitening Strips Professional Effects (199,99 TL; crestwhitestripsturkiye.com) en iyi çözümü sunuyor. Estetik Diş Hekimi Michael Apa, “Beyazlatıcı şeritlerden ilk 15 dakikada maksimum sonuç alındığı için, tek seferde üç şerit kullanarak daha hızlı beyazlatma sağlayabilirsin. Günde bir kere olmak üzere, 15 dakikada bir değiştirdiğin üç şeritle, toplam 45 dakika uygula” diyor.

GİZLENEN BEYAZ TELLER

DAHA GENÇ: 5 yaş

Gümüş teller yaşının artık pek genç olmadığının işaretidir ama devamlı saçını boyatmak da sana göre olmayabilir. Ne mi yapmalısın? Kullanacağın saç maskarasıyla bir yandan sık boyama işleminin saçına zarar vermesini engelleyebilir bir yandan da beyaz telleri akıllıca kamufle edebilirsin. Color 2 Go Saç Maskarası’nı (18,90 TL) dene.

KALIN KAŞLAR

DAHA GENÇ: 3 yaş

Kaşlar zamanla seyrekleşmeye ve incelmeye başlar. Kalın kaşlar ise yüzü olduğundan daha ince gösterip daha genç bir ifade verir. Lancôme Kaş Farı (85 TL), kaşlarını daha kalın ve dolgun hâle getirmene yardımcı oluyor.

HACİMLİ SAÇLAR

DAHA GENÇ: 3 yaş

Seyrelmiş saçlar, daha yaşlı görünmene neden olur. Problemin çözümü için B12, D Vitamini, demir ve çinko eksikliği konularında doktoruna danış. John Frieda Saç Köklerine Hacim Kazandıran Sprey (27 TL) gibi dolgunlaştırıcı polimerler içeren hafif yoğunlukta bir şekillendirici kullan ve sıkı atkuyruğu yapmaktan vazgeç. Saç Bilimi Uzmanı Elizabeth Cunnane Phillips, “Sıkı atkuyruğu modeli, foliküler hasara ve saç kaybına neden olabilir” diyor.

ANTİOKSİDAN KORUMASI

DAHA GENÇ: 3 yaş

Waldorf, “Antioksidanlar çevresel etkenlere karşı koruma sağlar” diyor. Cildin için C Vitamini veya niasinamid içeren ürünleri tercih et ve güneş kreminden önce uygula. Waldorf’un tercihi Caudalie Polyphenol C15 Anti-Wrinkle Defense Serum

DOLGUN DUDAKLAR

DAHA GENÇ: 2 yaş

Yaş ilerledikçe ağız etrafındaki doğal çizgiler silikleşmeye başlar ve dudaklar daha ince görünür. Makyaj Sanatçısı Legend Rivera’nın verdiği bu ipuçlarıyla dudaklarını yeniden şekillendirebilirsin: Hafif pembe, ten rengi bir kalemle dudaklarını çerçevele ve doldur. Sonrasında pembe renkli hafif bir parlatıcıyla renklendir. Bizim önerdiğimiz ürünler; Revlon ColorStay Dudak Kalemi (28,99 TL) ve Maybelline New York Lip Studio Gloss.

RETİNOL ETKİSİ

DAHA GENÇ: 5 yaş

New Yorklu Uzman Dermatolog Heidi Waldorf, “Retinoidlerin yaşlanma karşıtı etkisi, diğer cilt bakımı ürünlerinin içeriklerine oranla daha fazla kanıtlanmış durumda” diyor. Vichy Liftactiv Retinol HA Gece Kremi’ni dene.

EGZERSİZDEN BEŞ DAKİKA KAZAN…

SPOR SALONUNDA SAATLERCE ZAMAN GEÇİRMEK 2005 YILINDA KALDI. BU İPUÇLARIYLA, EGZERSİZ YAPARAK GEÇİRDİĞİN SÜREDEN MAKSİMUM SONUÇ AL.

HEMEN BAŞLA

Antrenörlerin, jumping jack hareketini bu kadar sevmesinin bir nedeni var. Journal of Applied Physiology’de yayımlanan bir araştırma, uzun süren ısınma hareketlerinin –beklentinin tam aksine- sana enerji vermek yerine yorulmana neden olabileceğini söylüyor. Yavaş yavaş ısınmak yerine, birer dakikalık high knees, skips ve walking lunges gibi dinamik egzersizler yaparak maksimum üç dakikada ısınabilirsin. Böylece kasların hızlıca uyanacak ve kalp atışların hızlanacak.

TERSTEN SAY

Egzersizin ortasında dikkatin mi dağılıyor? Araştırmaya göre, hareketleri yaparken tersten saymak –normal saymayla kıyaslandığında- daha az zamanda yaptığın hissine ve dolayısıyla daha az yaptığını düşünmene neden olabilir. Yani, 30 leg lifts hareketini iki dakikada bitirme ihtimalin, 30’dan geriye saydığında çok daha yüksek. Kardiyo aletlerindeki ayarları kalan süre olarak ayarla. 30 dakikanın hızla geçip gittiğini göreceksin.

HIZLAN (AMA AZ YORUL)

Tekdüze kardiyo seanslarını intervalle hareketlendir. Yüksek yoğunluklu, en üst düzey efor gerektiren hareketlerle rahat hareketleri arka arkaya yapmak, aynı miktarda kaloriyi daha kısa sürede yakmana yardımcı olur. (Örneğin en yüksek hızında koştuktan sonra aynı sürede hafif koşmak gibi.) En iyi sonuç için 30 saniyelik intervaller yap; 30 saniye hızlı, 30 saniye yavaş. Yeni bir araştırmaya göre, bunu uygulayarak 24 dakika egzersiz yapanlar, daha uzun süre egzersiz yapanlara kıyasla daha fazla çalışmış olmasına rağmen daha az yoruluyor.

İKİYE KATLA

Bir kas grubunu diğerlerinden ayırarak antrenman yapabilir (biceps curls ve calf raises gibi) ya da bütüncül egzersizlerle (squat-to-overhead-press, pushup rows ve reverse lunges with dumbbell press gibi) farklı eklemlerini ve kaslarını aynı anda çalıştırabilirsin. İkinci yöntem, aynı sonucu yarı sürede veriyor. Karar senin.

MOLALARINI KISALT

Gayet açık… Kısa molalar vermek antrenmanın daha çabuk bitmesini sağlıyor. Ama başka faydaları da var: Araştırmalar, ağırlık egzersizinin setleri arasında daha uzun molalar yerine, 20 ila 60 saniyelik kısa molalar vermenin, kas gelişimini ve dayanıklılığını arttırdığını gösteriyor. Güçlendikçe bu dinlenme zamanlarını daha da azaltabilirsin. Böylece her hafta zamandan kazanırsın.

EVDE DENE

EVİNDE SPOR ALETLERİ OLANLAR, OLMAYANLARA ORANLA YÜZDE 75 DAHA FAZLA EGZERSİZ YAPIYOR (ÇÜNKÜ HER ŞEYDEN ÖNCE YOL SIKINTISI ORTADAN KALKIYOR). ÖNERDİĞİMİZ BU ÜRÜNLER ÇOK İŞİNE YARAYACAK.

GLIDING DISK

Kendisi küçük, etkisi büyük! Bu egzersiz ekipmanını, tüm iç mekânlarda yerde rahatlıkla kullanabilir; vücudunun tamamını çalıştırabilirsin. Finspor iki gliding disk ve üç videodan oluşan bir DVD 89,90 TL, istanbulbilisim.com.tr

TRX

En akıllıca tasarlanmış egzersiz aletlerinden biri. TRX Home Suspension Training Kit, kendi vücut ağırlığını kullanarak fitness egzersizlerini en iyi şekilde uygulamanı sağlıyor. Yapman gereken tek şey kapıya ya da duvara asmak.

DİRENÇ BANDI

Çok az yer kaplayan bu bantlar, denge, bacak ve kalça egzersizlerinde mükemmel sonuç sağlıyor. Mavi çok sert, yeşil sert, kırmızı orta sert, sarı yumuşak olmak üzere dörde ayrılıyor.

CHINUP BAR

Müthiş bir üst gövde güçlendirici. Kol, göğüs, karın ve omuz egzersizleri için birebir. Rahatça asılabilmen için köpük kollar da var. Standart tüm kapı çerçevelerinde kullanabilirsin.