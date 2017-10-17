BENETTON’IN PUFFER MONTLARIYLA KİM KORKAR KIŞTAN?

United Colors of Benetton’un kadın, erkek ve 012 koleksiyonlarında yer alan puffer montlar sıcacık bir kışın müjdesini veriyor. Şimdi kışa hazırız!

Puf puf, renk renk! Benetton‘un puffer montları onlarca renk seçeneğiyle bu sezon da dolabının vazgeçilmez parçası olacak gibi görünüyor.





Trençkotların zarif şıklığı

Benetton’ın klasikten vazgeçemeyenler için hazırladığı koleksiyonunda trençkot ve chino pantolonlar da sonbaharın şık kadınları için ideal!

Bu arada müjdemizi isteriz. Şimdi mağazalarda 250 TL alışverişe 100 TL Hediye çeki ve benetton.com’da anında 70 TL indirim fırsatı var

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