BELLA HADID VE THE WEEKEND YENİDEN BİRLİKTE Mİ?

Bella Hadid ve The Weeknd çifti için yeniden bir arada desek hiç de yalan olmaz. Zira geçtiğimiz ay Coachella’da after party’de öpüştükleri konuşulduktan sonra, şimdi Cannes’da öpüşürken görüntülendiler. Bu da “Peki ya fotoğraflar nerede?” ya da “Böyle bir şey olmadı!” diyenler için adeta kanıt niteliğinde.

The Daily Mail’e konuşan bir kaynak, perşembe gecesi gerçekleşen Magnum x Alexander Wang VIP Partisi için, “Bella ve The Weeknd’in gözleri, partinin VIP alanında birbirlerinden başkasını görmedi. İkisi de en yakın arkadaşlarıyla partiliyordu ve The Weekend ‘ailenin bir parçası’ gibi görünüyordu’ açıklamasını yaptı.

“Bella gelip kulağına fısıldayarak boynunu öpmeye devam etti. Kesinlikle bunu gizli tutmuyorlardı. Yüzlerce insanın önünde duruyorlardı. Bella, her ikisinin de aynı anda oradan ayrılıp aynı anda ortadan kaybolmalarını istedi. Çok tatlı görünüyorlardı ve görünüşe göre birbirlerine döndüler.”

İkili 2016 yılında ayrılmış ve The Weeknd de Selena Gomez ile çıkmaya başlamıştı. Dedikodulardan sonra Bella, eski sevgilisiyle Coachella’da öpüştüğünü reddetmişti.

Fotoğraf: Getty Images, Splash News, Cosmopolitan US