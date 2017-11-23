BELİNİ İNCELTMEK İÇİN NE YAPMALISIN?





Belini çepeçevre saran yağ kütlesinden kurtulmak istiyorsan, önce yediklerini kontrol altına alman gerekiyor; ama egzersiz de şart…

Bu bel inceltme hareketleri sayesinde belin incelecek, sırtın güçlenecek ve omurgan esneyecek. Böylece daha uzun boylu ve zarif görünürken forma da girmiş olacaksın. Egzersizlerden randıman almak için haftada üç ila dört kez yapmanı öneriyoruz. Ayrıca egzersiz esnasında karın, sırt ve bacak kaslarını sık.

1-Leg Circles

Bu egzersizde, bacak kasların çalışırken karın ve bel bölgesi kasların da harekete dahil olur. Oldukça etkili ve kolay bir harekettir. Sırtüstü yat, sağ bacağınızı kırıp, dizini karnına doğru çek ve sonra bacağınız dümdüz ve ayak parmak ucun tavana bakacak şekilde bacağını yukarı doğru uzat. Ayak parmak ucunla tavanda küçük daireler çizdiğini düşün. 10. daireyi tamamladığında durun ve ters yönde 10 daire daha çiz. Aynı hareket setini diğer bacağında da uygula. Bu harekette karın kasları kontrolün tam olmalı ve çok büyük daireler yerine küçük daireler çizerek kalçanın sağa sola hareketlerle devrilmesini engellemelisin.

2-Plank

Plank, klasik bir pilates egzersizidir. Karın ve bel bölgesi kaslarını çalıştırır. Yere diz çöküp ellerin omuzlarının altında olana kadar ellerinle ileriye doğru yürü. Vücudunun tüm ağırlığı ellerin ve dizlerinin üzerinde olacak şekilde, karnını içeride tutmaya çalışıp 5’e kadar say. Bu harekete push-up eklenebilir. Aynı pozisyonda kollarını kırıp gövdeni yere hafifçe yaklaştır ve sonra ellerinle yeri iterek dirseklerini düzleştirip gövdeni kaldır.

3-Saw

Bu hareket, klasik crunch hareketindeki gibi yere sırtüstü yatmaya gerek duymadan karın ve bel bölgesindeki kaslarını kuvvetlendirir. Yere oturup bacaklarını kalça mesafesinden biraz daha fazla ayrı olacak şekilde aralıklı ve öne uzat. Sağ elin sol ayak parmaklarına değecek şekilde eğil, tekrar düz oturur pozisyona dön, sonra sol elin sağ ayak parmaklarına değecek şekilde omurganı döndürüp eğil.

UNUTMA!

Bu egzersizleri 10 kez ve hiç ara vermeden yap. Her 10 tekrarlık setin arasında 1 dakika dinlenerek 3 set tekrar et. Unutma ki yaptığın egzersizlerden hızlı ve sağlıklı bir netice almak istiyorsan beraberinde mutlaka amacına yönelik bir beslenme programı uygulamalısın.

