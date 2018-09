BEDEN VE RUH SAĞLIĞIN İÇİN EGZERSİZ YAP!

Fiziksel aktivite ve hareketli yaşam, beynimizi ve mental sağlığımızı da olumlu etkiliyor. Ciddi mental sorunların yaşam süresini kısalttığını vurgulayan uzmanlara göre, mental sağlığı korumak için sağlıklı ve dengeli beslenmek, kilomuza dikkat etmek ve düzenli egzersiz yapmak gerekiyor.

Her dört kişiden biri mental sorun yaşıyor

Her yıl bir konu başlığı belirleyen, bir hafta boyunca farkındalık oluşturmaya çalışan Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu’nun (World Confederation of Physical Therapy- WCPT) bu seneki başlığı mental sağlık. Her dört kişiden birinin, yaşamı boyunca mental sağlığını olumsuz etkileyecek durumlarla karşılaştığını belirten Prof. Dr. Defne Kaya, her altı kişiden birinin de, geçen hafta, çok sık görülen mental sağlık sorunlarından birisini yaşadığını söylüyor.

Mental sorunlar ömrü kısaltıyor

Mental sağlık problemlerinin, dünya çapında genel hastalık yükü yaratan ana sebeplerin en önemlilerinden birisi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Defne Kaya, ciddi mental hastalığa sahip kişilerin yaşam sürelerinin, kalp hastalığı gibi bulaşıcı olmayan önlenebilir hastalığı olanlara göre 10-20 yıl daha kısaldığını söylüyor. Mental sağlık problemi olan hastaların %70’i aynı zamanda fiziksel sağlıkları kötüleştiği için erken yaşta kaybediliyor.

Kronik hastalığı olanlar da mental sorunlar yaşıyor

Bununla birlikte kronik hastalığa sahip olan, düzenli ilaç kullanan ya da uzun süren tedavilere maruz kalan kişilerde de mental sağlık problemleri görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Defne Kaya; kireçlenmesi olan hastaların %20’sinde depresyon ve anksiyete, felç geçiren hastaların %33’ünde depresyon ve kırılganlık sendromu olan bireylerin (özellikle orta yaşlılarda) %38’inde depresyon görüldüğünün altını çiziyor.

Mental sağlığını korumak için neler yapman gerekiyor?

Sağlıklı ve dengeli beslen.

Vücut ağırlığını sağlıklı sınırlar içinde tut.

Düzenli egzersiz yapmayı ihmal etme.

Alkolü çok az seviyede tüket.

Kan basıncını normal sağlıklı sınırlar içinde tut.

Düzenli egzersiz beyin için de yararlı

“Egzersiz yatırımı”nın sadece beden sağlığı için değil, beyinde de çok önemli ve güçlü etkiler oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Defne Kaya, düzenli fiziksel aktivitenin çok kıymetli bir mücevher gibi hep yaşamının içinde olması gerektiğini söylüyor.

Denemen gereken egzersizler hangileri?

Prof. Dr. Defne Kaya, egzersiz önerilerini de şöyle sıralıyor:

“Haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik aktivite ve haftada 2-3 gün büyük kas gruplarına yönelik kuvvetlendirme egzersizleri.

Haftada en az 75 dakika yüksek şiddette aerobik aktivite ve haftada 2-3 gün büyük kas gruplarına yönelik kuvvetlendirme egzersizleri.

Orta ve yüksek şiddetli aerobik egzersizleri karıştırabilirsin: Haftada iki gün 30 dakika koşup diğer günler hızlı yürüyüş yapabilirsin. Yine haftada 2-3 gün büyük kas gruplarına yönelik kuvvetlendirme egzersizi yapman şart.”

Hareketsizlik beyni küçültüyor

Fiziksel hareket seviyesi normalden %20 daha az olan kişilerin kendi yaşıtlarına göre beyinlerinin küçük olduğunu biliyor muydun? Prof. Dr. Kaya, aynı şekilde yüksek kalp hızı (nabız) ve kan basıncı (tansiyon) olan kişilerin de normal tansiyon ve nabza sahip yaşıtlarına oranla beyin hacimlerinin daha küçük olduğu belirlendiğini söylüyor. Yüksek yoğunlukta interval antrenmanı, aerobik egzersiz, ağırlık antrenmanı, yoga, spor veya spora özgü aktiviteler, beyindeki farklı fonksiyonların geliştirilmesini sağlıyor. Hafıza ve yön bulmadan, kompleks düşünme, problem çözme, akıl yürütme ve birden fazla işle uğraşmaya kadar pek çok konuda işlevi olan bölgeler harekete geçiyor.