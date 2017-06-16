BEBEKLERE RAHATLIK, ANNELERE KOLAYLIK: HİPP BABYSANFT





HİPP Pazarlama Müdürü Emine Arslan, HİPP BABYSANFT bakım ürünlerini anlatıyor.

HiPP uzun yıllardır aramızda olan bir marka ve gün geçtikçe de kaliteli ürünlerinin daha çok kişiye ulaştırmaya devam ediyor. Bu anlamda henüz sizinle yeni tanışan anne adaylarına, HiPP Babysanft Bakım ürünlerinden biraz bahseder misiniz?

HİPP beslenme ürünleri gibi kozmetik ürünlerini de ilk üretirken öncelikle kendi bebeklerinin kullanabileceği kalitede ürün geliştirmeyi amaç edinmiş. Bir bebeğin doğumdan sonra ihtiyacı olan sadece beslenme değil bakım ve temizlik ürünleri olduğunu düşünerek bu hassas konu da da yasaların izin verdiği en güvenilir ham maddeler ile yok konsepti yaratmış. Gerektiği kadar çok, yeterince az bileşenle Babysanft ürünlerini üretmiş. Paraben ve PEG gibi petrol türevi kimyasallardan uzak; mineral ve esansiyel yağ içermeyen böylelikle alerji riskini minimize eden ürünleri mutlaka denemelerini tavsiye ediyorum.

Ürün gamınızda neler var? HiPP Babysanft bakım ürünlerinin özeliklerini anlatır mısınız?

Bir bebeğin doğumdan sonra ihtiyacı olan Şampuandan, pişik kremine ıslak mendilden güneş kremine kadar ihtiyacı olan tüm ürünler mevcut. Nemlendirici süt losyon ve masaj için yağ, banyoyu sevdirmek için banyo köpüğü, el yıkama alışkanlığı için el yıkama köpüğü gibi özel ürünlerde mevcuttur.

Bebekler en hassas konulardan, dolayısıyla ürünlerin kalitesi oldukça önemli. Bir Alman markası olan HiPP’i diğerlerinden ayıran özellikleri neler?

Kozmetik ürünlerde alerji riskine sebep olacak bileşenler önemlidir. Tüm bu içerikten yoksun bileşime sahip mümkün olan en az ham madde ile beklenilen etkiye sahip ürünlerdir. PEG ve parabensiz nadir markalardan biridir.

Bebek söz konusu olduğunda kullanılan ürün ne olursa olsun anneler için güven büyük önem taşıyor. HiPP, gıda tarafında bu güveni başarmış markalardan biri. Kozmetik alanda da Türkiye pazarında ‘Kozmetik’ alanda bilinirliliğiniz ne durumda?

Kozmetik ürünler HİPP’te beslenme ürünleri gibi eski bir geçmişe sahip olmamasına karşın , kalite ve ürün içeriği tüketicilerden çok olumlu geri dönüşler alarak hızlı bir şekilde yayıldı. Aslında her HİPP gıda ürünleri kullanıcısı anneler, bizim için bir referans. Satış noktalarının yaygınlaşması ile daha da hızlı bir şekilde yaygınlaşacaktır. Özellikle bazı temel ürünleri başta ıslak mendil gibi Benzin istasyonları gibi kolay ulaşılabilir noktalarda satışa sunarak tüketiciye destek oluyoruz.

Annelere bebeklerinin cildi için ürün alırken nelere dikkat etmeleri gerektiğine dair tüyolar verebilir misiniz?

Bebeklerin beslenmesi kadar cilt bakımı da çok önemli ve özel. Bir bebek cildi yetişkin cildine oranla 5 kat daha ince ve hassas . Bu sebeple ürün içeriği de çok önemli.Özellikle kimyasal içerikler ileriki yaşlarda cilt kanseri ve alerji riskini de tetiklediği bilinirken ürün alırken petrol türevi PEG ve paraben içermeyen, mineral yağ ve esansiyel yağdan arındırılmış içerikte ürünler tercih etmek önem kazanıyor.

Hedef kitlenizi nasıl tanımlarsınız?

Kaliteli ham maddenin önemini bilen, ileri teknoloji ile üretilmiş kaliteli ürünleri kullanmayı tercih eden , sağlıklı nesillerin yetişmesi için ilk basamağın sağlıklı bebek beslenmesi ve bakım ürünlerini kullanmak olduğunu düşünen tüm anne ve anne adayları hedef kitlemiz .

