BAZI KADINLAR NEDEN YÜZLERİNİ TRAŞ EDER?





Bu soruyu duyar duymaz yüzünü ekşittiğine adımız gibi eminiz ama biraz sakin ol, sen yapmak zorunda değilsin elbette. Ama dünya üzerinde vücutlarını değil yalnızca, yüzlerini bile traş eden kadınlar var. Neden mi?

Efsane olduğunu söyleseler de Hollywood’un ikonik yıldızları Elizabeth Taylor ve Marilyn Monroe’nun, bebeksi ciltlerini yüzlerini traşlayarak sahip oldukları konuşulur durur. Peki yüzlerini traşlamak ne işe yarıyor? Erkeklerin sakal bıyık için traş bıçağı altına yattığını biliyoruz da, kadınlar neden bunu yapıyor? Hem jilet, kıl köklerini kuvvetlendirip yeniden tüylerin çıkmasına neden olmaz mı? İşte size cevapları…

Yüz tıraşı olan kadınların ilk sebeplerinden biri tabii ki istenmeyen tüyler. Ağda, ip gibi yöntemlerden oldukça sıkılan kadınlar, bu yüzden yüzlerini de tıraş ediyor.Bu arada erkeklere göre kadınların yüz tüyleri aynı şekilde sertleşip kalınlaşmıyor. Yüz traşı, kadınlarda düşündüğün gibi bir tüylenme yapmıyor.

Yüz tıraşı esnasından kolajen üretimi artıyor. Yani kolajen üretimi, cildin yaşlanmasını geciktiriyor. Bu da pek çok kadın için en önemli faktörlerden biri.

Yüz üzerindeki ölü derilerden kurtulmaya da yardımcı olan yüz tıraşı, cildin yenilenmesini de oldukça hızlandırıyor.

Dünya genelinde en çok yüz traşı yapan kadınlar, hangi milletten dersiniz? Özellikle Japonya’da kadınlar arasında yüz tıraşı oldukça popüler. Japonya’nın birçok yerinde Kao Sori salonları kadınların hizmetinde. Özel olarak bu hizmeti almak için yanıp tutuşan kadınlar, kendilerini hemen bir salona atıyor.



