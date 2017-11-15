BAZI İLİŞKİLER ZEHİRLİDİR…





İlişkiler üzerine yapılan bir araştırmaya göre, obsesif-kompulsif bozukluğun sebep olduğu zararlı davranışlar, seksten alınan hazzın azalmasına ve cinsel fonksiyon bozukluğuna yol açıyor.

Bu bozukluk belirtileri ilişki temelli olabildiği gibi, bir kişiye karşı geliştirilmiş de olabiliyor. Obsesif kişiler zamanla partnerinin duygularına karşı güvensizlik hissedebilir, hatta birlikteliğini sorgulamaya kadar gidebilir. Bu durumda olan kişiler genellikle fiziksel görünüş, karakter, psikolojik ya da entellektüel yetersizlikler üzerinde duruyor. Eğer böyle bir ilişki yaşıyorsan ve partnerin bir sorun olduğunu kabul etmiyorsa, daha fazla zehirlenmeden kurtulmaya bak.

