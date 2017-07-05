BAZEN AŞK YETMEZ





İlişkide kar/zarar analizi yap bağımlılıktan kurtul.

48 yılını psikoterapi çalışmalarına adayan Dr. Howard M. Halpern’in yazdığı ve TARA KİTAP etiketiyle raflardaki yerini alan AŞK YETMEDİĞİNDE isimli kitap, mutsuz ilişkileri sorgulayarak birine bağımlılıktan kurtulmanın yollarını gösteriyor.

Bir aşk ilişkisine nokta koyabilmek bazen çok zordur, üstelik zarar verdiği bilindiği halde… Aşk Yetmediğinde adlı yeni kitabında verdiği bilgilerle, mutsuz bir ilişkiye saplanıp kalanlara ve bundan kurtulmak isteyenlere rehberlik yapan Dr. Howard M. Halpern, insanları böyle bir ilişkide tutan şeyin ne olduğuna dair bilmeceyi çözüyor; çözüm yollarını gösteriyor.

“Kötü bir ilişkiyi sürdürmeye devam etmek sağlığınıza zarar verebilir” diyen Dr. Halpern, aynı zamanda böyle bir ilişkinin insanın kendisine olan saygısını ve özgüvenini zedelediğini; hayatını kabusa çevirdiğini anlatıyor. Bu tarz ilişkileri yaşayanların yalnız olmadığını hatırlatan Dr. Halpern, son derece akıllı ve tecrübeli pek çok insanın, onlara zarar verdiğini bildikleri halde, ilişkilerini bitirmekte zorlandıklarını söylüyor.

Seni mutsuz ettiğini bildiğin halde bir ilişkiye nokta koymakta zorlananlar için küçük bir kar/zarar analizi yapmanı öneriyor.

Bu kar/zarar analizi sayesinde yaşadığınız ilişkinin sana tam olarak ne verdiği, ne zaman çöktüğü ve sana ne zaman zarar vermeye başladığı konusunda daha sağlıklı düşünmene yardımcı olacak.

İlişkindeki tatmin duygusunu değerlendirmesini yapmaya çalışmak, atılması gereken adımlarla ilgili ölçülebilir bir cevap olabileceği gibi, ilişkin üzerinde daha derin düşünmene ve tatmin olduğun-olmadığın noktaları belirlemende sana yardımcı olacak.

Dr. Howard M. Halpern, bu değerlendirmeyi ilişkinle ilgili daha objektif bir analiz yapmanızda yardımcı olmak üzere tasarladı. Aşağıdaki düzenlemeye göre değerlendirmenin ne boyutta olduğunu bilmek fikirsel de olsa yardımcı olabilir…

Şimdi, ilişkinde seni tatmin eden durumları dürüstçe puanlayarak başla:



Çok Yüksek Orta Düşük Çok düşük

Yüksek

Genel duygusal memnuniyet

İletişim

Dostluk

Ortak zevkler

Somut destek

Duygusal destek

Gelişimsel destek

Sevildiğini hissetmek

Sevmek

Saygı duyulduğunu hissetmek

Saygı duymak

Güvenildiğini hissetmek

Güvenmek

Beslendiğini hissetmek

Beslemek

Haz

Sıcaklık

Cinsel tatmin

Özsaygının varlığını hissetmek

Birlikte zaman geçirme isteği

KENDİNE DÜRÜST OL

Bu oylamaları yaptığınızda, hepsine bir göz gezdir. Sonra da en yüksek tatmini yaşadığın başlıklara bak. Bunlar tatmin yaşamadığın alanlardan daha mı fazla? Ya da tam tersi mi söz konusu? Bazen tatmin olduğun ya da olmadığın alanların sayısı tek bir alanın durumu kadar önem taşımaz. Diyelim ki, cinsel tatmin sizin için çok önemli bir alan değil, o zaman cinsel tatmini düşük olarak oylaman yaşadığın diğer tatmin duygularına kıyasla “bedel” tarafında yer alabilir ya da cinsel tatmin alanını yüksek olarak oylaman daha önemli gördüğün fakat tatmin olmadığın diğer alanlara kıyasla önemsiz olabilir. Cinsel tatmin önemli gördüğün bir alansa, partnerinle cinsel anlamda mutsuz olmak tüm diğer pozitif yönlere ağır basabilir. Bu alanlara değer biçmek kişiden kişiye değişir. Mutluluğunu sağlayacak alanların önemini yalnızca sen belirleyebilirsin. Bunun yanı sıra tüm resme objektif bir gözle bakabilmek aslında çıkarlarının tamamen tersine olacak bir şekilde bazı alanlara fazla önem verip bazılarını önemsiz görüp görmediğini sorgulamana yarayabilir.

Bu tatmin ve tatminsizlik duygularına genel bir bakış açısı kazanabilmek için sizin ilişkinizde bu alanların dışında başlıklar olup olmadığını düşün. Kendine, “Partnerimle ilgili en sevdiğim, en çok değer verdiğim şey nedir? Peki, en sevmediğim şey? İlişkimizde kendimi ne zaman çok mutlu ve memnun hissediyorum? Beni en mutsuz eden anlar hangileri? Bu ilişki gelişmeme nasıl katkı sağlıyor ve gelişmemi nasıl engelliyor?” gibi sorular sor.

Tüm bu oylamaları, öznel değerlendirmeleri, verdiğin cevapları ilişkindeki tatmin olduğun ya da olmadığın noktalarla ilgili sana yol gösteren birer araç olarak gör. Bu duyguları bir kefeye koyduğunu hayal et ve hangi tarafın ağır bastığını görmeye çalış. Eğer tatmin olmadığın noktalara ağırlık veriyorsa o zaman ilişkiyi sürdürme nedenlerini gözden geçirmelisin. Tatmin olduğun noktalara ağırlık veriyorsa, o zaman kendinize niçin ayrılmak istediğini sormalısın0. Bu soruları çok daha yoğun bir biçimde araştırmak için, kâr/zarar analizinin ilişkideki tutkunun derecesiyle ne kadar ilintili olduğunu hesaba kat.

BAĞIMLILIĞI KIRAN AFORİZMALAR

Onsuz da yaşayabilirsin, hatta belki daha iyi.

Güçlü bir aşk ilişkisi için aşk ve tutku tek başına yetmez.

Aşk ilişkisi karşılıklıdır ve her iki tarafın kendini iyi hissetmesine yardımcı olur. Daha kötü değil.

Gözünüzün gördüğüne inanın. Karşınızdaki kişiyi değiştirebileceğinize dair İnançlara kapılmayın.

Aşk bir ömür boyu sürmez.

Bazen ne kadar çok isteseniz de bazı şeyleri yoluna koyamazsınız.

Mutsuz ilişkiyle yaşayıp giden insanlar var. Onlardan biri mi olmak istiyorsunuz?

Biri size, “Bağlanmak istemiyorum”, “Bir ilişkiye hazır değilim”, “Eşimden ayrılmayı düşünmüyorum” gibi laflar ediyorsa, lütfen söylediklerine inanın.

Sizi sevmek zorunda değil.

Bazı şeyler düzelmek zorunda değil.

Ayrılığın acısı sonsuza dek sürmez. Aslına bakarsan ayrılamamanın verdiği acı ondan daha uzun sürer.

Bunun beş ya da 10 sene daha sürdüğünü düşün, bunu gerçekten ister misin?

İlişkinizi bitirdiğinde endişe, yalnızlık ve depresyon gibi duygular seni bekliyor olacak fakat bu duygular yalnızca bir süre devam edecek, sonra hepsi geçecek.

Sonsuza kadar yalnız olmayacaksın, sana bunu düşündüren çocukluk dönemi bakış açın.

Hiçbir zaman değişim için geç değildir; ne kadar çok beklersen o kadar zaman kaybına uğrarsın.

Yoksunluk hissinin yoğunluğu aşkının gücünü göstermez, bağımlılığının gücünü gösterir.

İlişki yaşamadan da tek başına bütünlüklü ve değerli birisin.

Onsuz kendini yetersiz, eksik ya da değersiz hissettiğinde, çocukluk duyguların seni kontrol ediyor demektir.

Bu kötü ilişkiyi bitirirsen, yepyeni fırsatlara kapı açmış olacaksın.

