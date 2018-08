BAYRAMDA MİDENE İYİ BAK!

Kurban Bayramı geliyor. Ancak öncelikle şunlara dikkat etmende fayda var: Doç. Dr. Suna Yapalı; sindirimi zor olan etin dinlendirilmeden, uygun koşullarda tüketilmemesinin hazımsızlık, şişkinlik ve reflü gibi sindirim sistemi şikayetlerine neden olduğunun altını çiziyor.

Peki bayramda artış gösteren mide ve sindirim sistemi problemlerinden korunmak için nelere dikkat etmek gerekiyor?

Eti uygun şartlarda sakla

Eti tüketeceğiniz miktarlarda porsiyonlara böl ve derin dondurucuda sakla.

Tezgahta çözdürme

Sıcak yaz günlerinde tezgahta çözdürülen et mikroorganizmaların hemen çoğalmasına yol açacağından buzdolabı ya da mikrodalga fırında çözdür.

Tekrar dondurma

Buzdolabı ya da mikrodalgada çözdürdüğün etin tamamını pişir, çözdürdüğün eti tekrar dondurma.

Eti hemen pişirme

Etin en az 24 saat dinlendirildikten sonra pişirilmesi gerekiyor. Bekletilmeden hazırlanan et hem daha sert oluyor hem de sindirimi zor.. Etler yavaş ve kısık ateşte kendi suyu ile pişirilmeli, iç yağ ve kuyruk yağı eklenmemeli.

Kırmızı eti öğlen tüket

Geç saatlerde tüketilen etin sindirimi daha zor olduğundan Kurban Bayramı’nda hazımsızlık ve şişkinlik yaşamamak için kırmızı eti geç saatler yerine öğle saatlerinde tüket.

Öğün atlama

Bayram ziyaretlerinin uzaması, ikramlarda yenilen yiyeceklerin verdiği tokluk hissi öğün atlamaya ve akşam yemeklerinin geç saatlere kaymasına neden olabiliyor. Geç saatlerde yenilen yemekler reflüyü tetikleyebileceğinden, yemek yedikten en az 3 saat sonra yatmaya özen göster.

Porsiyonlara dikkat et

Et tüketimini abartma. Günlük et tüketiminin 100-150 gr yani yaklaşık 3-4 köfte veya eşdeğeri miktarı aşmamasına dikkat et.

Sebze ve salatayı ihmal etme

Etin yanında pirinç pilavı, patates, börek gibi glisemik indeksi yüksek besinlerin tüketilmesi hazımsızlık ve kabızlık yakınmalarını arttırabileceğinden etin yanında sebze yemekleri ya da salata tercih et.

Kavurma ve mangal keyfin zehir olmasın diye…

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı; kavurmayı kahvaltıda ve akşam geç saatlerde tüketmemen gerektiğini, etin mangalda yakılmadan pişirmen gerektiğini söylüyor. Zira mangal ateşinde yanmış et mide, pankreas ve kalın bağırsak kanseri için risk oluşturabiliyor.

Etin iyi piştiğinden emin ol

Çiğ ve az pişmiş etler aracılığı ile sindirim kanalına hayvanlardan bazı hastalıklar bulaşarak paraziter hastalıklar, tenyazise (halk arasında abdest bozan ya da şerit) sebep olabilir. Eti tüketmeden önce yeterince pişirildiğinden emin ol.

Gazlı içecekler ve alkolden kaçın

Etin yanında tüketilen gazlı içecekler ve şeker içeriği yüksek meyve suları reflüyü tetikleyebilir, kan şekerini yükseltir, ayrıca hazımsızlık ve şişkinliği arttırabilir. Bu nedenle serinlemek için su ve ayran tüket. Özellikle mangal sofralarında etin yanında tüketilen alkol sindirim sisteminin savunma mekanizmasını bozarak reflü, hazımsızlık, şişkinlik ve bağırsak alışkanlıklarında değişime yol açabileceğinden alkolden uzak dur.

Çay ve kahveyi abartma

Bayram ikramlarının vazgeçilmezlerinden çay ve kahve tüketimine bayramda dikkat et. Su tercih etmen gereken en sağlıklı sıvı. Bayramda ortalama 2-2.5 lt su içmeye özen göster. Öğünlerde çok fazla su tüketimi reflüyü arttırabileceğinden, öğün aralarında tercih et.

Hızlı yeme, iyi çiğne!

Gıdaların sindirimi ağızda çiğnemek ile başlıyor. Besinler ne kadar iyi çiğnenir ve yavaş yenirse sindirim kolaylaşıyor, beyinde tokluk hissi daha çabuk oluşuyor. Kurban Bayramı’nda reflü, hazımsızlık, gaz sancıları, kabızlık yakınmaları ve kilo alımına karşı eti iyi çiğneyerek tüket.

Egzersizi unutma

Günde en az 30-45 dakika tempolu yürüyüş yapılması sindirim sistemini rahatlatacak, metabolizmayı hızlandırarak kilo alımını engelleyecektir. Bayramda tatile gidiyorsan uygun hijyen şartlarında hazırlanmış yiyecekler tüketmen, porsiyonlarda aşırıya kaçmaman önem teşkil ediyor. Özellikle reflü, gastrit ve huzursuz bağırsak sendromu gibi hastalıklardan muzdaripsen, bayram süresince kendinde rahatsızlık oluşturan besinlerden uzak dur.