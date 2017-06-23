BAYRAMDA METABOLİZMANI DÜZENLE





Ramazan ayında gün boyu aç kalmaya alışan mide ve yavaşlayan metabolizmayı yormadan, sağlıklı bir bayram geçirmek mümkün. Ramazan’da ikiye düşen öğün sayısıyla birlikte hareketsiz yaşamın metabolizma hızını yavaşlattığını söyleyen Diyetisyen Sibel Mumcu, Ramazan sonrasında vücudun normal düzenine sağlıklı bir geçiş yapabilmesi için önerilerde bulundu.

Ramazan ayı boyunca iki öğün ile besleme düzenine alışan mide ve yavaşlayan metabolizmayı yormadan dengeli beslenme düzenine dönmenin mümkün olduğunu söyleyen Diyetisyen Sibel Mumcu ‘’Özellikle aile büyükleri tarafından hazırlanmış lezzetli yemeklerin ısrarla ikram edileceği bayram süresince dengeli beslenmeye dikkat etmek gerekir. Uzun süre aç kalmaya alışan metabolizmayı sindirim sistemi rahatsızlıklarından korunmak ve kilo kontrolünü sağlamak için bayramda ve sonrasında dengeli beslenmek oldukça önemli” diyor.

Sibel Mumcu, Ramazan sonrası rahat bir bayram geçirmek ve metabolizmayı hızlandırmak için şu önerileri sıraladı;

Küçük öğünler tüket, egzersizi artır.

Ramazan ayında yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak için öğün sıklığını artırmak ve egzersize önem vermek gerekir. Bunun için 2-3 saat ara ile küçük öğünler tüketebilir ve kısa mesafelerde ulaşım sağlayabileceğin yerlere yürümeyi tercih ederek gün boyu aktif olmayı sağlayabilirsin.

Ağır yiyeceklerden kaçın.

Ağır yiyeceklerden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Gün boyu boş kalmaya alışan bir mideye, birdenbire çok miktarda ve hazmı zor yiyecekler ile yüklenmek sindirim sistemi problemlerine neden olur.

Geleneksel bayram ikramlarına dikkat.

Geleneksel bayram ikramları (çeşitli şekerler, çikolatalar, baklava, pasta, börek gibi tatlılar ve hamur işleri) kan şekerini hızla yükselten, enerji içeriği yüksek gıdalardır. Bu gıdaları bayramda birdenbire ve sıklıkla tüketmek hem sindirim sistemi problemlerine hem de kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olur. Bu besinlerin tüketimine dikkat edilmelidir.

Hamur tatlı yerine sütlü tatlı.

Tatlı tüketme isteği, şerbetli ağır hamur tatlıları yerine taze ve kuru meyve, sütlü veya meyveli tatlılar ile karşılanabilir. Misafirlerinize ikramda bulunurken de hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, taze veya kuru meyveler; şerbetler yerine taze sıkılmış meyve suları, az şekerli limonata, ayran gibi içecekler tercih edebilirsiniz. Yazın sıcak günlerde miktarına dikkat etmek şartı ile dondurma da tatlılara bir alternatif olabilir.

Çocukların şeker tüketimine dikkat et.

Ramazan Bayramı çocukların sabırsızlıkla beklediği, heyecanla şeker topladığı özel bir bayramdır. Aşırı şeker ve şekerli besin tüketimi, büyüme gelişme çağındaki çocuklar için önemli bir tehlikedir. Sürekli şeker tüketilmesi açlık duygusunu ortadan kaldıracağı için öğünlerde sağlıklı besin tüketimini engeller, diş sağlığı açısından sakıncalıdır. Mide ve bağırsaklarda aşırı hassasiyete neden olur. Bu nedenle çocukların sadece ve sürekli şeker, çikolata tüketmelerini engellemek, bunun yerine sütlü tatlı, meyve gibi besinleri tüketmelerini teşvik etmek yerinde olacaktır.

Su içmeyi ihmal etme.

Sağlıklı bir vücut için günde 2 litre su tüketmek gerekirken Ramazan nedeniyle vücutta oluşabilecek sıvı kaybının yerine konması için su tüketimi bayram döneminde daha da önemli hale gelir. Yeterli su tüketmek için susamayı beklemeden su içmeyi alışkanlık haline getirebilir, sıvı tüketimini artırmak amacıyla öğünlerine; ayran, taze sıkılmış meyve suyu ve az şekerli limonata gibi sağlıklı sıvı gıdalar ekleyebilirsin.

