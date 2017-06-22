BAYRAM TATLILARINDA ŞEKER YERİNE BAL KULLAN





Bayram ziyaretlerinde ikram edilen ve ev sahiplerini kırmamak için yediğimiz ağır ve şerbetli tatlılar, fazla tüketildiğinde mide rahatsızlıklarına yol açıyor. Ramazan Bayramı’nı sağlık problemleri yaşamadan ve kilo almadan geçirmek için, tatlıların şeker yerine bal ile yapılması tavsiye ediliyor.

Ramazan ayı boyunca beslenme düzenimiz köklü bir değişime uğradı. Uzun süreli açlık ve susuzluk sebebiyle metabolizmamız yavaşladı. Ramazanın ardından vücudumuz rutin düzenine adapte olmadan, bayram ziyaretlerinde yiyeceğimiz ağır ve şerbetli tatlılar, mide problemi yaşayanlar başta olmak üzere kalp, şeker ve tansiyon rahatsızlığı olanları tehdit ediyor. Ramazan Bayramı’nı sağlık sorunları yaşamadan geçirmek için bayramın vazgeçilmezi olan tatlılara şeker yerine bal ilave edilmesi öneriliyor.

Bayram Tatlılarında Değişiklik Yapabilirsin

Birbirinden lezzetli tatlıların sunulacağı bayramda, yaşanabilecek sağlık problemlerinin önüne geçmek amacıyla, hazırlayacağımız tatlılarda birkaç değişiklik yapabileceğimizi belirten Honeyci’nin kurucusu ve diyet koçu Ahmet Bağran Aksoy, “Ramazan boyunca öğün sayımız ve tükettiğimiz besin miktarı değişiklik gösterdiği için bu dönemde metabolizmamız yavaşlıyor. Bayramda tüketilen ağır ve şerbetli tatlılar hassaslaşan midemizde rahatsızlıklara sebep oluyor. Bayramlar tatlı olmadan düşünülemez ancak sağlığımızı korumak için hazırlayacağımız tatlılarda birkaç değişiklik yapabiliriz. Bayramda konuklarınıza ikram edeceğiniz tatlılara ham bal ilave edebiliriz. Özellikle hafif olması sebebiyle ballı tel kadayıf, ballı irmik ve ballı kabak tatlısı ile ballı muhallebi bayram sofralarına uygun olacaktır” ifadelerini kullanıyor.

Şık Bir İkram: Ballı Bayram Şerbetleri

Kültürümüzde şerbetin çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Aksoy, “Bayramda, bal ile hazırlanan şerbetler de misafirlere sunulacak ikramlar için güzel ve sağlıklı bir alternatif olabilir. Bal, su ve toz tarçın karıştırılarak yapılan tarçınlı bal şerbeti Osmanlı döneminde saraylarda en çok tüketilen şerbetler arasında yer alıyor. Şerbeti 6 bardak suya, 4 çorba kaşığı ham bal ve 3 tatlı kaşığı toz tarçını katıp iyice karıştırarak elde edebilirsiniz. İkinci önerimiz olan limonlu bal şerbetini; 6 bardak suya, 4 çorba kaşığı ham bal ve 4 adet limonun suyunu ekleyip, iyice karıştırarak elde edebilirsiniz. Şerbeti soğutup, taze nane yaprakları süsleyerek servis edebilirsiniz” diyor.

