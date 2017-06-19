BAYRAM KİLOLARINI ÖNLEMEK İÇİN BUNLARA DİKKAT ET







Bayram boyunca her şeyi yemek aynı zamanda kilo kontrolü de sağlamak istiyorsan; bu bayram beslenme planında bazı küçük değişiklikler yapman gerekiyor. Öğünler arası denge sağlamak, kilo aldırmayan masum tatlıları tercih etmek ve günlük 30 dakika yürüyüşler bu bayram kilo problemi yaşamamak için yapılması gerekenlerin başında yer alıyor.

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı bayramda kilo almamak için yapılması gerekenleri anlattı:

Öğünler arası denge sağla

Bayramın ilk günü limitsiz tek günün olmalıdır. İstenilen tüm tercihler bugün özgürce tüketilebilir. Ama ertesi gün sabah kahvaltısı itibari ile karbonhidratsız tercihler yapılarak güne başlanmalıdır. Öğle ve akşam yemeklerinde ise sebze yemekleri ve salata tercih edilmelidir. Ancak bu şekilde bayramda kilo dengesi korunmuş olur. Eğer tercihini akşam yemeklerinden yana kullanmak istiyorsan, bu durumda da sabah ve öğle tercihlerinde daha dikkatli olman gerekir. Karbonhidrat, aşırı yağlı besinlerden uzak durup kendinizi akşam yemeklerinde ödüllendirebilirsin. Bunların yanında günlük su tüketimi de unutulmamalı, her gün mutlaka 2-3 litre su içmeye çalışılmalıdır. Günlük rutin aktivitelere ek olarak her gün 30 dakikalık yürüyüşler yapılması da kilo kontrolüne yardımcı olur.

Kendi tatlını kendin yap

Bayram denilince akla gelen lezzetlerin başında tatlılar yer almaktadır. Hem lezzetli hem de kilo aldırmayan tatlılar tüketmek istiyorsan çilekli su muhallebisi ve hurmalı dondurma topları yapabilirsin. 4-5 adet hurmanın çekirdeğini çıkararak çok az su ile rondodan geçirin. İçerisine 1 çay kaşığı chia tohumu, 1 çay kaşığı tarçın ve 1 çay kaşığı kakao ekle ve küçük toplar hazırlayarak buzdolabında beklet. Soğuduktan sonra 1 top dondurma ile tüketebilirsin. Bayramda tüketebileceğin masum tatlılardan biri de çilekli su muhallebisidir. 2 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 4 yemek kaşığı buğday nişastası ve çatalla ezilen 10 çileği karıştırarak pişir. Piştikten sonra üzerine kaselere koyduğun muhallebinin üzerine 1 tatlı kaşığı pekmez dökerek tüketebilirsin. Bu iki tatlı da hafif, sindirimi kolay ve lezzetli birer alternatif olabilir.

Sindirim düzenleyen ve yağ yakan bitki çayları tüketilebilir

Bayram boyunca hazırlanabilecek özel çaylar ile sindirim sistemi düzenlenerek hazımsızlık ve şişkinlik problemleri giderebilir, yağ yakıcı özellikleri ile de vücutta toparlanma sağlanabilir. Kabuk tarçın, zencefil, bir tutam frenk kimyonu ve birkaç dal enginar yaprağı ekleyerek hazırlayacağın çay hazımsızlık ve şişkinlik problemlerini giderecek ve içeriğindeki tarçın, zencefille yağ yakımı sağlayacaktır. İstersen bir tutam lavanta, papatya ve yasemin çiçeği ya da mine çiçeği, rezene, meyan kökü ile de farklı çaylar hazırlayabilirsin. Yasemin çiçeği; yağ yakımını hızlandırır, kilo vermeyi kolaylaştırır ve detoks etkisi sağlar. Özellikle papatya ve yasemin çiçeği birlikte tüketildiğinde huzur verici ve rahatlatıcı etkisi de bulunmaktadır. Yine meyan kökü de vücutta oluşan şişkinlik ve ödemin atılmasına yardımcı olur. Yapılan son iftardan ardından başlayarak bayram süresince her akşam yemek sonrası bu çaylardan istediğin bir tanesini tüketebilirsin.

Bayramın son günü detoks uygulayabilirsin

Bayramın son günü uygulayacağın detoks ile Ramazan ve bayram boyunca alınan fazla kalorileri dengeleyebilir, kilo kontrolü sağlayabilirsin.

• Sabah: 1 dilim esmer ekmek+1 dilim beyaz peynir+1 dilim ananas + domates+ salatalık

• Öğle: 1 tabak zeytinyağlı sebze yemeği ya da yağsız, sossuz peynirli Akdeniz yeşillikleri

• Ara: 1 orta boy meyve ve sindirime yardımcı çay

• Akşam: 1 tabak dolusu zeytinyağlı sebze yemeği + 1 kase sebze çorbası

• Ara: 1 adet hurma ve sindirimi kolaylaştırıcı çay

