BAŞINI HEP DİK TUT, KUYRUĞU DA!

Başını eğme, bak bu da bir güzellik önerisi! Kırışıklıklar, sarkmalar, yerçekimini sever, unutma. O yüzden sen hep dik dur, başı hep dik tut!

Çene yukarı! New Yorklu Uzman Dermatolog Ariel Ostad, “Telefon ve tabletine bakmak için her gün saatlerce başını eğiyor olman, boynunda yeni kırışıklıklar oluşmasına sebep olur” diyor. Telefona bakarken onu göğüs değil çene hizanda tut ve her gece boyun bölgene kolajen arttırıcı etkisi olan bir krem sür.

Shiseido Benefiance Concentrared Neck Contour Cream Boyun Kremi’ni deneyebilirsin.