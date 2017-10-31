|

BAŞINI HEP DİK TUT, KUYRUĞU DA!

| 31 Ekim 2017| GÜZELLİK & STİL

 


Başını eğme, bak bu da bir güzellik önerisi! Kırışıklıklar, sarkmalar, yerçekimini sever, unutma. O yüzden sen hep dik dur, başı hep dik tut! 

Çene yukarı! New Yorklu Uzman Dermatolog Ariel Ostad, “Telefon ve tabletine bakmak için her gün saatlerce başını eğiyor olman, boynunda yeni kırışıklıklar oluşmasına sebep olur” diyor. Telefona bakarken onu göğüs değil çene hizanda tut ve her gece boyun bölgene kolajen arttırıcı etkisi olan bir krem sür.

Shiseido Benefiance Concentrared Neck Contour Cream Boyun Kremi’ni deneyebilirsin.

Last modified: 31 Ekim 2017

Previous Story:
TWITTER’DA EN ÇOK KONUŞULAN DİZİ: STRANGER THINGS
Next Story:
İZLEMEK İSTER MİSİN?

 

 

 