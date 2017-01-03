SİBOP: ÖYKÜLERDEN SONRA İLK ROMAN DENEMESİ





“Aslı, galiba ben kendimi evliliğe hazır hissetmiyordum. Geçen hafta evlendik mi gerçekten biz? Nikâh memuru inandı mı gerçekten, sözüme güvendi mi? Kara kaplı deftere atılmış öcü imzadan söz etmiyorum ben Aslı. Kimse ciddiye almaz ki beni… Seninle yaşlanmak istiyorum ama yaşlanmak istemiyorum. Hem ne suçum var ki benim? Öyle köşemde saksı gibi duruyordum ben. Günün birini bekliyordum. Sen istedin. Geldin sen bulaştın bana.”

Sibop, öyküleriyle tanıdığımız Başar Başarır’ın ilk romanı. Romanın kahramanı ise kendi deyimiyle “acemi kolpacı” Orhan . Doğma büyüme Cihangirli Orhan, hukuk tahsili yapmış. Girdiği işlerde pek tutunamamış, ailesinin gözünden bile düşmüş. Kimse tarafından yüzüne bakılmayan biri. Öyle ki, adı “sibop”a çıkmış. Ama bir gün Orhan’ın yüzüne bakan bir kız çıkıyor ve roman başlıyor. Başar Başarır’ın bu sürükleyici, inandırıcı, azmettirici romanının öne çıkan yanı dili olabilir; bir solukta, Türkçe’nin tadına vara vara okuyacağınız Orhan’ın hikâyesini çok seveceksin.

BAŞAR BAŞARIR

1970’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’ni ve Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Londra’da City University Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. 1995 yılından itibaren televizyon yayıncılığı alanında çalışıyor. 2004

yılında Sait Faik Hikâye Armağanı’nı, 2014 yılında ise Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü kazandı. Yayımlanmış öykü kitapları: Kent Kitabı (1992), Eski Şehrin Ayazı (1996), Nedir Hayat (2000), Getirin O Günleri Yakalım Bu Öyküleri (2003), Çıktığınız Hevesle İniniz (2004), Düzenboz (2012), Teklifinizle İlgilenmiyorum (2013). Sibop, yazarın ilk romanı.

Başar Başarır’ın Can Yayınları’ndaki diğer kitapları:

Teklifinizle İlgilenmiyorum, 2013

Bize Umut Gerek (2012-2003): Düzenboz, Çıktığınız Hevesle İniniz,

Getirin O Günleri Yakalım Bu Öyküleri, 2014

Havaalanında Satılmayan Kitaplar (2000-1992): Nedir Hayat?,

Eski Şehrin Ayazı, Kent Kitabı, 2015

