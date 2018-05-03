BAŞ AĞRISININ İYİ YANI OLABİLİR Mİ?





Baş ağrısıyla ilgili bir gerçek daha…

Baş ağrısı kadınları erkeklerden üç kat fazla etkiliyor. Yine de tünelin ucunda bir umut ışığı var: Yeni bir araştırmaya göre, bu ağrılar bedeninin beynini tamir etme ve koruma yöntemi olabilir. Ağırlık egzersizi yaptıktan sonra kollarının nasıl ağrıdığını düşün. Yıkıma uğrayan kasların yenilenmeye başlıyor. Yani bu iyi bir şey! Şimdi de adım adım baş ağrısına bakalım:

1 / Alkol alıyor, tuzlu yiyecekler tüketiyor, zihinsel olarak aşırı uyarılıyorsun ve hormonların dalgalanıyor.

2 / Bunlar oksidatif strese ve sinir enflamasyonuna neden oluyor; bu yüzden de beynin kendini savunmak için kimyasallar salgılıyor.

3 / Baş ağrısı, bulantı, baş dönmesi ve ışık hassasiyeti başlıyor. Eyvah!

4 / Health Psych Maine’de çalışan ve araştırmanın yazarlarından olan Dr. Jonathan Borkum; “Canını çok yaksa da, bu belirtiler vücudunun Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara yol açabilecek oksitlenmeyle savaştığının işareti olabilir” diyor. Eğer migrenin varsa doktorunla konuş. Sana uygun bir ağrı kesici verebilir ve belirtilerin devam etmesi hâlinde seni bir uzmana yönlendirebilir.

