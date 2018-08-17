BAŞ AĞRISINA KARŞI YAPMAN GEREKENLER





İyice bastıran sıcaklar, yoğun nemle birleşince dışarıda nefes almak bile zorlaşabiliyor. Bugünlerde nöroloji polikliniklerine gelen hastaların birçoğu aynı sorundan muzdarip: Baş ağrısı!

Nöroloji Uzmanı Dr. Elvan Cevizci Akkılıç, baş ağrısının en sık görülen ağrı şekillerinden biri olduğunu; özellikle de bugünlerde hava sıcaklığındaki artışa bağlı olarak baş ağrısı şikayetiyle gelen hastaların sayısının oldukça arttığını söylüyor. Ciddi bir hastalıktan kaynaklanmamak kaydıyla baş ağrısının nedenleri neler olabilir?

Sıcak hava

Hava sıcaklığındaki artış birçok yönden baş ağrılarını artırabiliyor. Sıcak havalarda ‘vazodilatasyon’ denilen damar genişlemesi oluyor ve bu da ağrıya neden oluyor. Yine sıcaklık artışı tansiyon yükselmelerine neden olabilirken, buna bağlı olarak özellikle ense bölgesinde şiddetli ağrılar hissedilebiliyor.

Yeterince su içmemek

Eğer yeterli sıvı tüketmiyorsak terleme ile vücudumuz sıvı kaybettiğinden, sıvı eksikliğine bağlı baş ağrısı meydana gelebiliyor.

Kaliteli uyuyamamak

Sıcaklıktaki ve nem oranındaki artış, pek çok kişide uykuya dalma güçlüğüne neden oluyor. Uyku bozukluğu bugünlerde sık yaşanırken, yeterli ve kaliteli olmayan uyku baş ağrısının en sık rastlanan nedenlerinden birini oluşturuyor.

Bilinçsiz klima kullanımı

Sıcaklık artışı neredeyse her girdiğimiz alanda bizi klima kullanımına yönlendiriyor. Ancak dikkat! Klimaya doğrudan maruz kalmak, özellikle kaslarda kasılmaya neden olup baş ve boyun ağrılarına neden olabiliyor.

Yoğun nem

Dr. Akkılıç, yoğun nemin vücudumuzda baş ağrısına yol açabilecek birçok sistemi etkileyebileceğini ve bu konuda günlük rutinimizde bazı noktalara dikkat ederek daha kaliteli bir yaşam elde edebileceğimizi söylüyor.

Bu önlemlerle baş ağrısını engelle!

Güneş ışınlarının yoğun ve dik geldiği 11:00-15:00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkma.

Dışarı çıkarken geniş şapka tak, açık renkli ve pamuk kıyafetler giy, güneş gözlüğü tak.

Bol su ve ayran gibi içeceklerle sıvı eksikliğinin önüne geç.

Çay ve kahve tüketimini gün içinde sınırlandır. Özellikle uykudan iki saat önce çay ve kahve tüketme. Çünkü içerisinde bulunan tein ve kafein, uykuya dalma ve sürdürme güçlüğüne neden olabilir.