BAŞ AĞRISI SORUNU





Migrenin varsa bu uyarımızı dikkate almanda yarar var.

Migrenin mi var? Uyaralım: Yarım milyondan fazla insanla yapılan 19 yıllık bir araştırma, migren şikâyeti olanların, olmayanlara kıyasla daha yüksek kalp krizi, felç, kan pıhtılaşması ve düzensiz kalp ritmi riski taşıdıklarını buldu. Muhtemel nedenlerden biri, sık kullanılan antienflamatuar ilaçlar (kalp problemleriyle ilişkilendirilen) olabilir. Ayrıca, migren seni hareketsiz hale getirerek kan pıhtılaşmasının önünü açabilir. Araştırmacılara göre migren, birçok kardiyovasküler hastalık için “etkili ve devamlı bir risk faktörü” olarak ele alınmalı. Eğer migrenin varsa ve diğer kalp problemleri riski taşıyorsan, bir doktora görün.

