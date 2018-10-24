BARIŞ ARDUÇ VE NEW BALANCE’TAN YEDİKULE HAYVAN BARINAĞI’NA ANLAMLI DESTEK





Barış Arduç’un yaşam felsefesi edindiği 7 değerden ilhamla hayat bulan Barış Arduç X NB koleksiyondan her bir parça, şimdi en sadık dostlarımıza can oluyor.

New Balance’ın zamansız tarzı ile Barış Arduç’un spor tutkusunun dinamik ve enerjik bir formda buluştuğu, Barış Arduç X NB sonbahar kış koleksiyonunda yer alan parçaların satışından elde edilen gelirin bir bölümü, Yedikule Hayvan Barınağı’na bağışlanıyor.

Barış Arduç, Yedikule Hayvan Barınağı’nı arkadaşları ve çocuklarla ziyaret ederek, bir gününü barınaktaki hayvanların bakımına ayırdı, hep birlikte mama ve su dağıtımı yapıp, barınaktaki klubelerin boyanmasına yardım ettiler.

Barış Arduç bugünle ilgili ‘’Yedikule Hayvan Barınağı’ndaki dostlarımızın yaşam alanlarını güzelleştirmek ve hayatlarına dokunmak için bir günü birlikte geçirdik. Benim için çok anlamlı ve özel bir gün oldu. Hayvan dostlarımızın yaşam haklarını savunmak, onlara layık oldukları hayatları sağlayabilmek için herkesin desteğine ihtiyaç var. Sevgi ve merhamet ile her şeyi başarabiliriz” dedi.

Barış Arduç’un performans anındaki stiliyle, günlük stilini bir arada sunan 20 parçadan oluşan koleksiyon www.newbalance.com.tr ve New Balance mağazalarında satışa sunuluyor.

