BARIŞ ARDUÇ VE NEW BALANCE’DAN HEYECAN VERİCİ İŞBİRLİĞİ

New Balance, oyuncu Barış Arduç ile gerçekleştirdiği “Barış Arduç X NB” koleksiyonu işbirliğini, özel bir kutlama ile duyurdu.

New Balance ve Barış Arduç işbirliği kutlaması Vepa Group Yönetim Kurulu Başkanı Önder Öztarhan ev sahipliğinde, Barış Arduç katılımıyla, Nişantaşı Must’da gerçekleşti.

Vepa Group Yönetim Kurulu Başkanı Önder Öztarhan, lansmanı ilkbahar yaz sezonunda yapılacak koleksiyon işbirliği hakkında; “Biz Barış’la Bujin’de tanıştık. Birlikte antrenman yaptık. Birlikte terledik. Spor sevdadır, aşktır, önceliktir, fedakârlıktır, rağmendir, mücadeledir. Sağlığına ve ruhuna yaptığın en kıymetli yatırımdır. En doğal halindir. Ben, Barış’ın mesleği olmamasına rağmen spora bu değerlerle verdiği kıymeti fark ettim ve bunu da bağırmadan yapması beni çok etkiledi. New Balance da hayatını bu şekilde yaşayan insanlara kendini adamış bir markadır.” dedi.

Barış Arduç ise; “New Balance gibi global bir markayı temsil eden ve benim de çok kıymet verdiğim Önder Öztarhan’ın, mesleğim olmamasına rağmen spora olan tutkumu fark edip buna değer görmesi, başka bir ruh ve şevkle beraber yürümeyi talep etmesi beni çok onore etti.” dedi.

Koleksiyona Barış Arduç’un ses dalgaları ilham veriyor. Parmak izi gibi benzersiz olan ses tonu, Barış Arduç X NB koleksiyonunda ses dalgalarına dönüşerek Barış Arduç’un sporcu yönünü ifade edecek.

Barış Arduç X NB koleksiyonu, Mart ayında New Balance mağazalarında satışa sunulacak.