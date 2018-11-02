BANYO RİTÜELİNİ GÜZELLEŞTİRMENİN YOLLARI





Banyo keyfi yaparken bir yandan da rahatlamak istiyorsan, bu önerilerimiz tam da senin için!

Kaplıca suyu ile banyo yapmak Japonlar için adeta milli bir hobi. Sen de ipek gibi yumuşak bir cilde sahip olmak istiyorsan kendini hidrojen karbonat içeren sulara bırakabilirsin. Kaplıcalar sana çok mu uzak kalıyor? L’Occitane Aromachologie Relaxing Bath Salts, (173 TL; loccitane.com.tr) gibi kristal tuzları banyo suyuna ekleyerek, kendi rahatlatıcı banyo ritüelini yaratabilirsin. Banyodan sonra vücuduna (200 ml; 99,90 TL; thebodyshop.com.tr) gibi güzel kokulu bir vücut kremi sür. Son dokunuş olarak da yüzünü Dermalogica Charcoal Rescue Masque (75 ml, 570 TL; eczanelerde) ile ışıldat!

L’Occitane Aromachologie Relaxing Bath Salts

The Body Shop Coconut Body Butter

