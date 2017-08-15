BALLI SÜT UYKUSUZLUĞU ÖNLÜYOR





Sağlıklı bir yaşam için düzenli beslenmek kadar uyku da büyük önem taşıyor. Ancak yaz sıcaklarında gece uykumuzun gelmemesi hepimizin şikayet ettiği bir durum. Şehir ve iş hayatının koşturmacası, gün içinde yaşadığımız stres, halsizlik, yorgunluk ve günlük alışkanlıklarımız da uykusuzluğu tetikliyor. 7’den 70’e herkesin yaşadığı uykusuzluk problemine çözüm, annelerimizin uyku öncesi içirdiği ballı sütten geçiyor.

Sağlık açısından iyi bir gece uykusu büyük önem taşıyor. Vücudumuz için yenilenme ve bakım süreci olan uyku sırasında, toksinler temizlenerek, hücrelerimiz yenileniyor ve organlarımız dinleniyor. Yaz aylarındaki sıcaklar, günlük alışkanlıklar, beslenme düzeni, iş hayatındaki yorgunluk ve stres ise uykusuzluk problemine zemin hazırlıyor. Uykusuzlukla mücadelede, beslenme düzeninde yapılacak birtakım değişiklikler ile etkili sonuçlar elde etmek mümkün. Uyumadan önce içeceğiniz bir bardak ballı süt ile hemen hemen herkesin şikayet ettiği uykusuzluğun önüne geçilebiliyor.

Biyolojik Saati Düzenliyor

Uykusuzluğa karşı çözümün doğada saklı olduğunu söyleyen 32 yıllık bal üreticisi ve diyet koçu Ahmet Bağran Aksoy, “Beslenme düzeninizde yapacağınız değişiklikler ile uykusuzluk sorunu ortadan kaldırılabilir. Uykusuzluğu önlemek amacıyla, özellikle Çin’de, yüzyıllar boyunca baldan faydalanılmıştır. Ayrıca, süt içerdiği triptofan isimli aminoasit sayesinde uykuya daha kolay dalmamızı sağlıyor. Uykuyu ve vücudun biyolojik saatini düzenleyen triptofan, aynı zamanda balda da bulunuyor. Yatmadan önce içeceğiniz bir bardak soğuk ballı süt, uykuya kolay dalmanızı sağlarken, uyku kalitenizi de arttıracaktır. Ancak süt, bazı insanlarda gaz problemi ve hazımsızlık yaratabileceğinden uyumadan 1 veya 2 saat önce içilmesini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

