BALE YAPMAYA NE DERSİN?

New York City Balesi’nde 10 yıl baş balerin olarak çalışan Mary Helen Bowers‘ın yaratıcısı olduğu Ballet Beautiful egzersiz programı; temel olarak ilhamını baleden alan oldukça güçlü bir fitness programı.

Natalie Portman‘ı kendisine Oscar ödülü kazandıran Black Swan‘daki balerin rolü için bu program ile hazırlayan Bowers’ın bale rutinini Victoria’s Secret melekleri başta olmak üzere pek çok ünlü isim takip ediyor.

Victoria’s Secret melekleri dışında Zoe Kravitz, Gigi Hadid, Miranda Kerr ve Alexa Chunggibi isimler; inceltirken vücudu güçlendiren ve duruşu düzelten bu programın sıkı birer hayranı.

Hatta Alexa Chung’a New York sokaklarında bale ayakkabılarıyla rastlamak mümkün.

Yaklaşık 1 saatlik farklı bölgelere özel programları bulunan bale egzersizlerinde amaç; tüm kasları vücudun kendi ağırlığı kullanarak harekete geçirmek. Vücudun esnekliğini de farklı bir boyuta taşıyan bu program; kıyafetleri ile de şık bir şekilde spor yapmaya imkan tanıyor. Tabii ki tüm bu zarafete aldanmamak gerek zira program bir hayli zor.

Bu programın pek çok farklı egzersizini Youtube’dan bulabilir, daha fazlası için sitelerini ziyaret edeilirsin.

Kaynak: Marie Claire