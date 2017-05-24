BALE İZLEMEK İÇİN GÜZEL BİR SEBEP: BATUR BÜKLÜ





Bale izlemen için bir sebep daha: Batur Büklü 23 yaşındaki balet Batur Büklü, genç yaşına rağmen parmak ısırtan çalışma azmi ve dünyaya bakışı ile başarının şans olmadığını ispatlıyor.

Batur Büklü’nün, İstanbul Uluslararası Bale Yarışması’nda birinci olması bu çalışma azminin sonucu. Batur Büklü baleye tamamen şans eseri, annesinin yönlendirmesi ile 10 yaşında başlıyor. Kadıköy Devlet Konservatuarı’nın hem müzik ve hem bale sınavlarına giriyor ve bale bölümünü kazanıyor. Başarıya giden yol böylece önüne açılmış oluyor. Haftanın iki günü yarı zamanlı olarak konservatuvara başladıktan sonra orta okul döneminde hocalarının önerisiyle tam zamanlı olarak konservatuara devam etme kararı alıyor. Orta okulu bitirdiği yıl, her yaz yapılan Bodrum Aspat’ta bir bale kampına katılmasıyla hayatının akışı tekrar değişiyor.

Kamptaki hocası Uğur Seyrek’in yönlendirmesi ile balede dünyanın en iyi üç okulundan biri olan Stuttgart John Cranko Schule’yi tam burslu olarak kabul ediliyor. Burada 2 yıl geçen zorlu bir süreçten sonra aynı okulda Akademi’ye devam ederek Stutgart’ta 4 yılını tamamlıyor ve başarıyla mezun oluyor. Yurt dışında küçük yaşta yalnız yaşamanın zorluklarını zaman içinde avantaja dönüştürmeyi başarıyor ve okulunun kendisine çok ciddi bir disiplin ve teknik bilgi ve performans avantajı sağladığını düşünüyor. Almanya’da değişik kampanilerde edindiği tecrübeden sonra, 2 yıl önce Türkiye’ye geri dönerek İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde çeşitli gösterilerde rol almaya başlıyor ve kısa zamanda baş dansçı olarak gösterilerde yer alıyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin tecrübeli hocalarından ‘Uçan Türk’ diye bilinen Serhat Güdül’ün yönlendirmesi ile senior erkekler dalında Türkiye’yi temsil etmek üzere Uluslararası İstanbul Bale Yarışması’na katılıyor. 2016 Haziran ayında gerçekleştirilen yarışmaya dünyanın çeşitli ülkelerinden gençler katılıyor. Yaş sınırı 26… 18 – 26 yaş arası baletlerin yarıştığı senior, 15-18 yaş arasın gençlerin yarıştığı bir junior kategorisi var. Batur Büklü, kısa zamanda yoğun bir hazırlık döneminden sonra İstanbul’da yapılan yarışmada Kazakistan, Kanada, Avustralya, ABD gibi ülkelerin dansçıları arasında önce yarı finale kalıyor daha sonra da yetişkin erkelerde birincilik ödülünü alarak Türkiye’ye altın madalya ödülünü getiriyor.

Batur Büklü, baledeki başarısının nedeni olarak, öncelikle üzerinde emeği olan hocalarına teşekkür ederek gösteriyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Direktörü Ayşem Sunal, Oral Yazıcı, Uğur Seyrek, İstanbul DOB eski baş dansçılarından Meriç Sümen ve kendisini yarışmaya hazırlayan Serhat Güdül onun başarısındaki yeri çok önemli. Bunun dışında önüne açılan yollarda sadece kendine ve baleye odaklanarak yılmadan azimle ve sıkı bir disiplin içinde çalışması da başarıya giden yoldaki diğer önemli faktörler. Batur Büklü, sanatseverleri Türk dansçıları seyretmeye çağırıyor ve yurt dışından gelen temsillere gösterilen ilginin, buradaki sanatçılara da gösterilmesi gerektiğini düşünüyor.

Türkiye’de bale sanatının gerek yurt dışında yetişmiş gerekse ülkemizde yetişmiş meslektaşları ile birlikte her koşulda umutlarını kaybetmeden bu işe sımsıkı sarılarak daha ileriye taşıyabileceklerine inanıyor. Başarılı balet Batur Büklü’yü sahnede izlemek istiyorsan, adresin Süreyya Operası olmalı. İlk kez geçen yıl sahnelenen Korsan gösterisi prömiyerinde baş rol alarak dans etme fırsatını yakalayan Batur Büklü, şu ana kadar Don Kişot, Korsan, Uyuyan Güzel, Findıkıran gibi gösterilerde başarıyla baş dansçı olarak kadroda yer aldı.

