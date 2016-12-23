BAL GİBİ BİR FİKİR: BAL KABAĞI YE, İÇ!





Kış aylarında raflarda yerini alan bal kabağının demir, potasyum, fosfor, magnezyum ve sodyum deposu olduğunu biliyor muydun? Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özer, bal kabağının bilinmeyen faydalarını anlatıyor.

Kalori değeri oldukça düşük olan bal kabağı, yemeklerde kullanma alışkanlığımız olmadığından aklımıza genellikle bal kabağı tatlısını getiriyor. Aslında bal kabağı tıpkı patates gibi her türlü et ve sebze yemeğine, mezelere çok yakışıyor. Yüksek oranda lif içerdiği için kabızlık sorununu önlüyor. Uzman diyetisyen İpek Ağaca Özer, “A vitamini ve E vitamini açısından zengin olan bal kabağı göz sağlığına iyi gelir. Hücre ve deri yenilenmesinde rol oynar” diyor.

Kansere karşı koruyucu özelliğinin yanı sıra; içeriğindeki potasyumla hipertansiyona karşı koruyucu özelliğe sahip. Ayrıca içeriğindeki beta karotenle bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bal kabağının çorbasını yapabilir veya yemeklerinize ekleyebilirsiniz. Tam da mevsimindeyken bu muhteşem besine sofranda yer aç.

Sana bir de farklı bir tarif önerelim…

Bal kabağı Suyu

Malzemeler:

1 fincan doğranmış bal kabağı

2 fincan elma suyu

1/2 fincan ananas suyu

1 çay kaşığı bal

1/2 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı zencefil

1/2 çay kaşığı rendelenmiş hindistan cevizi

Nasıl Yapılır?

Bütün bir bal kabağının kabuk kısımlarını ince bir şekilde soy sonra dilimle.

Çekirdeklerini çıkardıktan sonra iç kısımlarını da al. Katı meyve sıkacağı ya da mutfak robotundan geçirerek suyunu sık.

Elde ettiğin bal kabağı suyunu, elma ve ananas suyu ile blenderda karıştır.

Azar azar balı ekle ve karıştırma işlemini sürdür.

Tarçın, zencefil, rendelenmiş Hindistan cevizi gibi arzu ettiğin baharatları ekledikten sonra soğuk olarak servis et. Sevdiklerinle paylaş.

