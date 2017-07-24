BAKIŞ AÇINI DEĞİŞTİR





Belki de her şey bakış açınla ilgilidir.

Bogu Balance: Your Journey to Real Work/Life Bliss kitabının yazarı Deirdre Maloney, “Her şeye birden sahip olma arzundan vazgeçtiğinde daha mutlu olursun” diyor ve ekliyor; “Sonuçta sınırlı zamana ve enerjiye sahipsin, buna karşılık yetişemeyeceğin kadar fazla olasılık var.” Tavsiyesi mi? İşini, daha iyi şeyler için maddi kaynak oluşturan bir şey gibi görmektense, hayatının bir parçası gibi görmeye başla. Böylece tatmin edici işler çıkarmak için daha fazla enerji harcarsın.

