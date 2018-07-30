BAKIMLI VE SAĞLIKLI AYAKLAR



Yürüyen, koşan, zıplayan, uzun süre ayakta duran ve bütün vücudun ağırlığına direnen ayaklarımıza gereken bakımı ve özeni sağlayabiliyor muyuz?

Yazın gelmesiyle beraber en büyük rahatlama ihtiyacını ayaklarımız hak ediyor.

Kışın sürekli kapalı ayakkabılar içinde hava almayan ayaklarımızın sağlıklı ve hoş görünmesi için özenli bir bakıma ihtiyaç vardır. Sürekli ayakkabı içinde havasız kalan ayaklarda koku, nasır, mantar, iltihap gibi sağlık problemlerini, herkesin ortak şikayetleri arasında yer alıyor. Hatta ayaklarda oluşan şekil bozukları, deri üzerinde soyulma, tabanda pul pul dökülme, parmak aralarında su toplaması gibi bir çok rahatsızlık veren durumlar ayaklarımız için yapılması gereken mecburi bir bakımın işaretleridir.

Ancak bu problemleri ortadan kaldırmak için ayaklarımıza gereken bakımı ve temizliği düzenli olarak ne kadar yapabiliyoruz?

Günlük ihtiyacımız olan vücut dinamizm ve direncini bize en büyük desteği veren sağlıklı ve rahat ayaklarımızla sağlayabiliriz. Kişisel ayak bakımına ayıracağımız günlük yarım saatlik bir bakım sunan nu-pore® nemlendirici etkili çoraplar sayesinde, yorgun ve kuru ayaklarla canlandırıcı ve yatıştırıcı bir rahatlama sağlamak için yeterli olacaktır. Cildin derinlemesine rahatlamasına yardımcı birleşimleri barındıran maske tarzındaki çorapları giyerek günün yorgunluğunu almanın keyfine varabilirsiniz. İçeriğinde zenginleştirilmiş yüksek nemlendirici terapi ve onarıcı özellikleri olan shea yağı ve aloe vera özü sayesinde yumuşak ve pürüzsüz bir his bırakacaktır.

Cildin derinlemesine arındırılması, hasarlı üst deriyi kaldırarak, sağlıklı deriyi ortaya çıkartan basit bir peeling işlemi ölü hücreleri ayaklarınızdan arındırarak, kalınlaşan topuklarınızı yumuşatır ve alttaki taze ve canlı deriyi ortaya çıkarmaya yardımcı olacaktır. En önemli etkilerinden biri olarak aynı zamanda ayaklardaki kan dolaşımını artırarak büyük oranda rahatla ve zindelik kazandıracaktır.

Bir çift nu-pore® nemlendirici etkili çoraplar sayesinde, bakımlı, yenilenmiş taze bir cilt dokusu ve yumuşak ayaklarınızda günün yorgunluğunu rahatlamaya dönüştürerek, istediğiniz terliği veya ayakkabıyı giymeye hazır olabilirsiniz.

