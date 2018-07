BAKIM RUTİNİNİ GÜNCELLE

Günlük hayatta yaptığın küçük yanlışlar, cildini sabote edebilir. Filtresiz bir yaşam için yanlışlarını düzeltiyoruz.

Güneş koruyucunu sadece yanaklarına sürüyorsun.

Her güneş koruyucu sürdüğümüzde, yüzümüzün yaklaşık yüzde 10’unu ıskalıyoruz. Yüzünün her yerini korumak için 30 SPF’li koruyucunu, 25 kuruş boyutunda olacak şekilde avcuna sık. Koruyucunu göz çevresi (göz kapaklarını es geç), burun kemiği, saç çizgisi ve kulaklar gibi cilt kanserine en yatkın ve en çok gözden kaçan noktalara uyguladığından emin ol. Kimyasal formüllerin cilt tarafından emilimi 20 dakika kadar sürüyor. Eğer güneşten korunmaya hemen ihtiyacın varsa, cilde hızlıca adapte olan, içeriğinde çinko ve titan oksit bulunan, mineralli bir formül tercih et.

Cilt maskesi takıntın var.

Yüz maskeni uyguladıktan sonra eline bir kadeh şarap alıp, televizyon karşısına geçmenin senin için ne kadar büyük bir keyif olduğunu biliyoruz. Ancak bunu her gece yaptığın bir ritüele dönüştürmemelisin. Alfa hidroksi asit, glikolik asit ve salisilik asit gibi içerikler (cildi soyup yenileme konusunda oldukça popüler olan bu maddeler özellikle akne maskelerinde bulunur) sık kullanıldığında, cildini kurutup tahrişe neden olabilir. Hatta ciltte aşırı yağ üretimini tetikleyip gözeneklerin tıkanmasına bile yol açabilirler. Maske uygulamanı haftada en fazla iki kez yap; ardından cildini nemlendirmek için hyalüronik asit içeren yoğun bir losyon sür.

Sabah 09.00’da filtre kahve, 12.00’de matcha latte, 15.00’te ise çay içmeyi seviyorsun.

Cilt bakım ürünlerinde bulunan kafein, şiş gözleri indirme ve cildi sıkılaştırma konusunda bize yardım ediyor. Çok fazla kafeinli içecek içtiğinde ise durum değişiyor: Fazla kafein cildini susuz bırakıyor, ince çizgileri belirginleştiriyor, seni solgun ve yorgun gösteriyor. Günlük 300 miligramın -yani üç küçük fincanın- üzerine çıkmamaya çalış.

Yatakta yan dönerek uyuyorsun.

Yüzünü sekiz saat boyunca yastığa bastırmak kalıcı kırışıklık ve çizgilere neden olabilir. Ayrıca yüzünden yastık kılıfına geçen bakteri ve yağlar da cilt sorunlarına yol açabilir. Sırt üstü uyuyamıyor musun? O zaman kırışmayı önleyen ipek yastık kılıfları kullan ve cildinde akne oluşmasını önlemek için birkaç gecede bir yastık kılıfını değiştir.

Kaşlarını iple alıyorsun.

Kaşlarını ip kullanarak aldığında, küçük kıllar cilde çok yakın bir şekilde koptuğu için sinir bozucu sivilcelere ve hatta enflamasyona neden olabilir. Kılları kökünden aldığına emin olmak için cımbız ya da ağda kullanmayı dene.

Kokusuz ve alerjensiz nemlendiricileri satın alıyorsun.

Amerika’da yapılan bir araştırma, en çok satılan ve etiketinde “kokusuz” yazan 100 nemlendiricinin neredeyse yarısının koku içerdiğini ve “hipoalerjenik” yazan kremlerin yüzde 83’ünün de potansiyel alerjen içerdiğini bulmuş. Dermatoloğundan sana bir ürün önermesini isteyebilirsin ya da bizim tavsiyemiz olan Cetaphil Nemlendirici Krem’i (47,93 TL; eczanelerde) kullanabilirsin.