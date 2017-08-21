BAHÇE İŞLERİ YAPARKEN BEDENİNDE OLANLAR

Birkaç saksı çiçeğiyle uğraşmak bile sağlığına fayda sağlayabiliyor…Nasıl mı?

Beyin

Kulağa garip gelse de, bahçe işleri kendini tekrarlayan yapısı gereği (sulamak, budamak, zararlı otları temizlemek ve bunları tekrarlamak gibi) beyinde yaratıcılığı artıran sinirsel bağlantıları harekete geçiriyor. Ve bir tohumu filiz halinden bitki galine gelene kadar büyütmek; beyindeki öğrenme, dikkat ve hafıza bölgelerini destekliyor. Bu, şimdi ne kadar fazla bahçe işiyle uğraşırsan, zihninin de ileride bir o kadar keskin kalacağı anlamına geliyor. Her gün toprakla uğraşanların bunama riski yüzde 36 oranında azalıyor.

Ruh hali

Bitki severler aslında tipik olarak bardağın hep doğru tarafını görüyor. Tüm bu iyimserlik, stres hormonu olan kortizolün bedeninde daha düşük seviyede olması anlamına geliyor. Böylelikle daha az kaygılı, neşeli olmaya eğilimli ve kendi değerinin daha fazla farkında oluyorsun.

Fitness

Toprağa çömeldiğinde ya da el arabasıyla saksıları taşıdığında, düşündüğünden çok daha fazla kalori harcıyorsun: 30 dakika boyunca bahçe işleriyle uğraşmak, aynı sürede basketbol potasına top fırlatmakla aynı etkiyi gösteriyor. Ve bu sayede 170 kaloriye veda ediyorsun. Bahçe ile uğraşmak ayrıca üst ve alt kol kasların ile omuzlarını çalıştıran bir egzersiz görevi görüyor ve sen kuvvetlendiriyor.