BAHARDA GÖZLERİNE DİKKAT ET!





Şu sıralar gözlerinde kaşınma, kızarıklık, sürekli bir sulanma hali mi var? Hatta göz kapaklarında şişlik, kızarma, gözaltlarında morarmalar mı oluşuyor? Bahar mevsiminde pek çok kişiyi tehdit eden mevsimsel göz alerjisinin oluşturduğu bu yakınmalar sadece yaşam kalitesini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda gözlerde kalıcı görme bozukluklarına bile neden olabiliyor.

Bahar mevsimi denince aklımıza ilk gelen şeylerden biri kuşkusuz bahar alerjisi oluyor. Ağaçlar, çimler ve polenlerin neden olduğu bahar alerjisinden en sık etkilenen organlardan biri ise çevreyle doğrudan temas nedeniyle gözlerimiz oluyor. Öyle ki bahar aylarında her 100 kişiden 25-30’u mevsimsel göz alerjisi problemi yaşıyor. Gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve sulanma gibi yakınmalar ise bu hastalığın en tipik belirtilerinden. Üstelik gözlerde gelişen ortak belirtileri nedeniyle “soğuk algınlığı” ile karıştırılıp “nasıl olsa geçer” düşüncesiyle hafife alınabiliyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren Baca ancak bu belirtilerin asla ihmal edilmemesi gerektiği uyarısında bulunarak, “Çünkü mevsimsel göz alerjisinde geç kalınması durumunda göz kuruluğundan gözkapağı iltihabına, çok daha önemlisi kalıcı görme kaybına kadar gidebilecek ciddi tablolar gelişebiliyor” diyor.

Kaşıntı sürekli bir hal alıyor

Mevsimsel göz alerjisinde yaşanan şikayetler, gözlerde kaşınmayla başlıyor. “Hastalar gözlerini kaşıdıkça daha çok kaşıma ihtiyacı hissediyorlar. Ellerini adeta gözlerinden alamıyorlar” diyen Dr. Evren Baca alerjik reaksiyonun diğer belirtilerini de şöyle anlatıyor: “Kaşıntıyla birlikte gözlerde kızarıklık, sürekli bir sulanma hali oluyor. Bunların yanı sıra konjonktivada (göz beyazını ve kapakların içini örten zar) su toplanması ile şişme görülüyor. Göz kapaklarının içinde ip gibi uzayan, beyaz, yapışkan bir çapaklanma gelişiyor. Gözlerde batma hissi ve kaşıntı hastaların yaşam konforunu oldukça bozacak düzeyde oluyor. Göz kapaklarında şişlik, kızarma ve bazen gözaltlarında morarma da diğer sinyallerini oluşturuyor. Tüm bu şikayetler genellikle her iki gözde birden başlıyor. Göz alerjisi olan kişilerde sıklıkla alerjik rinit de tabloya eşlik ediyor. Sorun ilerlediğinde gözün saydam tabakasını tahriş eden ve görmeyi tehdit eden bir tablo gelişebiliyor. İkincil göz enfeksiyonları eklenebiliyor. Bunların yanı sıra yoğun göz kaşımaya bağlı olarak saydam tabakada incelme ve astigmat oluşabiliyor.”

Ailede alerji hikayesi varsa risk artıyor

Mevsimsel göz alerjisinde göze temas eden polenler spesifik IgE üretimine, IgE antikorları da doku mast hücrelerinden histamin başta olmak üzere bazı maddelerin salınımına yol açıyorlar. Bu maddeler de alerjik reaksiyondaki belirtilerden sorumlu oluyorlar. Alerjiye yatkın veya ailesinde alerji hikayesi olan kişilerde göz alerjisi riski artıyor. Aynı zamanda astımlı ve egzamalı kişiler de risk altında oluyor.

Önleyici tedavi çok önemli

Mevsimsel göz alerjisinde erken tanı ve tedavinin epey önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek. Tedaviye alerjik şikayetlerin oluşmadan önce başlanması sayesinde hastanın hayat kalitesi olumsuz yönde etkilenmiyor. Daha da önemlisi gözde gelişebilecek ikincil enfeksiyonların önüne geçiliyor. Ayrıca sürekli gözleri kaşıma nedeniyle oluşabilen kornea tabakasında incelme riski ortadan kaldırılıyor. Bu sayede şiddetli göz alerjilerinde görme kaybına giden kornea problemleri önlenmiş oluyor.

Tedavide amaç yakınmaları hafifletmek

Mevsimsel göz alerjisi tekrarlayan bir hastalık. Dolayısıyla kesin olarak tedavi etmek mümkün olmuyor. Göz alerjisinin tedavisinde amaç alerji mevsimini rahat geçirmek, yakınmalar başlamadan önlem almak. Bunun için de antihistaminik (alerjik yakınmalara neden olan histaminin etkilerini azaltan ilaçlar), mast hücre stabilizatörü (hücreden histamin salınımını azaltan ilaçlar) ve dekonjestan damlalar kullanılıyor. Şiddetli tablolarda hızlı bir yanıt almak için kortizonlu damlalar da tedaviye ekleniyor. Sistemik şikayetleri olan hastalarda antihistaminik tabletlerden de yararlanılıyor.

Mevsimsel göz alerjisinden korunmanın 6 yolu

İşte mevsimsel göz alerjisinden korunmak veya hastalık oluştuysa tedaviden etkili sonuç sağlayabilmen için alman gereken önlemler:

Önlemek için

Polenlerin yoğun salındıkları dönem olan 05.00-10.00 saatleri arasında, mümkünse dışarı çıkma, evini bu saatlerde havalandırma.

Koruyucu gözlük kullan.

Aracında camları açma, havalandırma filtresini değiştir.

Evinin nemini düzenle.

Yün veya pamuklu yorgan ile yastık kullanma.

Evin içinde sigara içme.

Hastalık oluştuğunda

Gözlerini kaşımaktan mümkün olabildiğinde kaçın.

Kaşıntıyı azaltmak için gözlerine günde 2-3 kez ve 3-4 dakika süreyle soğuk kompres uygula.

Alerjenlerin ortaya çıktığı dönemde, koruyucu madde içermeyen gözyaşı damlaları kullanarak alerjeni gözden uzaklaştır.

Kontakt lens kullanımına ara ver.

Şikayetler artmadan doktorunun önereceği alerji damlalarını kullan.

