BAHAR YORGUNLUĞUNUN NEDENİNİ BİLİYOR MUSUN?





“Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum, yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar?”

Halsizlik, yorgunluk, kaygı, asabiyet, dikkatsizlik ve uyku düzensizlikleri… Eğer bu belirtiler varsa sen de bahar yorgunusun. Peki bahar yorgunluğunun sebebi nedir? Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, bahar yorgunluğunun sebepleri ve kurtulmanın yolları hakkında şu bilgileri verdi:

ELEKTRİK YÜKÜ AĞRIYA SEBEP OLUYOR

Doğanın kendini yenilemeye başladığı dönemdir bahar. Bu dönemde havada bir takım değişiklikler olur. Havadaki nem oranı değişir. Elektrik yükü dağılımı değişir. Ortamda polen, toz, koku artar. Havadaki değişim tabi ki insanları etkiliyor. Elektrik yüklerinin dağılımının değişmesi insan vücudundaki elektrolit dağılımını etkiler. Örneğin; yağmur yağdığında havadaki elektron yükü dağılımı değişir ve bazı kişiler yağmurun yağacağını önceden tahmin edebilir. Çünkü yük dağılımındaki değişiklik insanların çeşitli bölgelerinde ağrıya sebep olur.



POZİTİF VE NEGATİF İYONLAR

Soluduğumuz havada karbondioksit, oksijen, hidrojen gibi iyonize gazlar vardır. Her 10 negatif iyona 12 pozitif iyon denk gelir. Negatif iyonlar pozitif iyonlara göre daha aktif ve hareketli olduklarından soluğumuz havanın ‘vitaminleri’ diye adlandırılır. Pozitif iyonlar aktivasyonları olumsuz etkilediğinden kötü adam, bunları nötralize eden aktif ve hareketli negatif iyonlar ise iyi adam rolü üstlenmiştir. Atmosferdeki iyonlar yağmur, fırtına, rüzgar gibi doğal olaylar sonucunda oluşur. Baharda hava olayları çok fazla yaşanır. Bu olaylardan önce pozitif iyon sayısı fazladır ve bu insan vücudunu olumsuz etkilemektedir.

ALERJİK BÜNYELER

Bahardan en çok etkilenen grup alerjik bünyeye sahip olan kişilerdir ki bu da genel popülasyonun yüzde 15’idir. Toz, polen ve kokuya farklı şekillerde tepkiler verebilir vücut. Yorgunluk en çok hissedilen durumlardan biridir. Buna da bahar yorgunluğu diyoruz.

YORGUNLUK, HALSİZLİK, SÜREKLİ UYKU HALİ

Baharın gelmesiyle birlikte yorgunluk, halsizlik, sürekli uyku hali hissediyorsan bahar yorgunluğun var demektir. Bu bir geçiş dönemidir, depresif dönem diye adlandırılır, herkeste farklı şekillerde açığa çıkabilir.

YÜRÜYEN MEZAR SENDROMU

Eğer ki bu semptomları her zaman yaşıyorsan, yılın tamamında ben bu haldeyim diyorsan, bu durumu bahar yorgunluğuyla karıştırma. Sende kronik yorgunluk semptomu olabilir. Halk arasında buna ‘yürüyen mezar sendromu’ da deniyor. Psikolojik sebepleri olduğundan dolayı bir uzmana görünmende fayda var.

BAHAR YORGUNLUĞU NEDEN OLUŞUR?

Alerjik bir yapın varsa, beslenmene dikkat etmiyorsan, hormonal problemlerin varsa, enfeksiyona bağlı bir hastalığın varsa, kronik hastalıkların varsa (tansiyon gibi), stresli bir ortamda çalışıyorsan, kirli hava sahasında bulunuyorsan, sürekli ilaç kullanıyorsan ve de en önemlisi tembel bir hayat yaşıyorsan, bahar yorgunluğuna zemin hazırlarsın.

İNSAN VÜCUDUNU NASIL ETKİLER?

Temelde yorgunlukla birlikte açığa çıkan birçok durum vardır. Ağrılar en başta görülen etkilerden biridir. Omuz, sırt ve boyun ağrıları görülür. Mutsuzluk, enerjik olamama, uyku hali, konsantrasyon eksikliği, asabiyet, hafıza zayıflığı, aşırı sinirlilik hali görülebilir. Aynı zamanda uyku problemleri de yaşayabilirsin. Uykuya dalmada sıkıntı ya da aşırı uyuklama halinde olabilirsiniz. Ruhsal gerginliklerin de arttığı bu dönemde midede problemler de çok sık görülür. Aynı zamanda bağırsaklarda gaz, kabızlık ve ishal gibi düzensiz bağırsak hareketlerine bağlı sıkıntılar açığa çıkabilir.

BAŞA ÇIKMAK İÇİN BUNLARI YAP

Düzenli su içme alışkanlığı edinmeliyiz. Bol bol vitaminli besinler tüketmeliyiz. Sigara, alkol ve kafeinden uzak durmalıyız. Stresten uzak durmalı, gerekirse destek almalıyız. Bu durumda Refleks Terapi en önemli yardımcıdır. En önemlisi de egzersiz! Her gün gevşeme egzersizlerini düzenli yapmalısın. Aynı zamanda temiz havada yapılacak egzersizler ruh halimizi de oldukça olumlu yönde etkileyecektir.

