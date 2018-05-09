BAHAR YORGUNLARININ DİKKATİNE!

| 9 Mayıs 2018|  , anaslide, SAĞLIK


Bahar yorgunlarına iyi gelecek birkaç önerimiz var!

Bugünlerde uyumaya doyamıyorsan, üzerinde sürekli bir ağırlık varsa, beslenmeni gözden geçirerek kendini daha iyi hissedebilirsin. Diyetisyen Emre Uzun, ilkbaharda gastrit, sindirim sorunları, hormon seviyelerinde değişiklik ve artan nemle birlikte vücutta dengesizlik ve hâlsizlik görülebileceğini söylüyor: “Bu aylarda günde mutlaka en az 1,5 litre su iç. Balık, kuru baklagiller, yumurta, yoğurt, fındık, ceviz, badem, az zeytinyağlı salatalar, mevsim sebzeleri ve meyvelerinin yanı sıra kepekli ve tahıllı ekmekleri beslenmenden eksik etme.” Öğün sayısını arttırıp, az ve sık yiyerek sindirim sistemini rahatlatırsan, mide sorunlarından da kurtulabilirsin.

Last modified: 9 Mayıs 2018

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