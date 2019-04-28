Soğuk havalar yerini yaz mevsimine devrederken, besinler de hava gibi bir devir sürecinde. Sadece soğuğun yerini güneşe bırakmasının değil kestanenin yerini çileğe, ayvanın karpuza, portakalın kavuna, kerevizin de bayrağını semizotuna bırakıyor.

Favori bahar ve yaz meyvelerimiz, faydalarıyla beraber karşında!

Çilek: Berries grubundan olan çilek B, C ve K vitamini açısından oldukça zengin. Cildindeki ölü deriyi kaldırarak parlak yumuşak bir etki sağlarken saç dökülmesini de engelliyor.

Dut: Resveratrol bakımından zengin olan dut iyi bir antioksidan. Tadıyla da favorilerimizden biri.

İncir: Lif içeriği bakımından zengin olan incir, kabızlık ile mücadele bakımından oldukça önemli. Ayrıca seni uzun süre tok tutar.

Kayısı: Lif ve potasyum bakımından oldukça zengin.

Kiraz: Antioksidan bakımından zengin olmasının yanı sıra diüretik su atıcı özelliğe sahip.

Karpuz: Karpuza kavuşmaya aylar kaldı! Sadece soğuk ve ferahlatıcı değil, aynı zamanda düşük kalorili ve hidrasyon seviyesi açısından da zengin olan mükemmel bir atıştırmalık. Göz sağlığına katkıda bulunuyor ve A vitaminin yararlarıyla enflamasyonu azaltıyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, bahar ve yaz ayları için bazı öneriler veriyor:

– Öncelikle yeme alışkanlıkları gözden geçirilmeli. Gün içerisinde farkında olmadan tüketilen kuruyemişler, elin altında bulunan leblebi, bir parça da olsa tüketilen çikolatalar engel olabilir.

– Hızlı yemek yenmemeli, bu noktada doymak ile dolmak arasındaki fark karışmaya başlar.

– Soslu besinlere dikkat edilmeli. Severek tüketilen masum bir yiyecek soslar neticesinde ciddi kalori bombalarına dönüşebilir.

– İnsülin direnci veya hipotiroid gibi metabolizma problemleri olabilir. Bu nedenle kan değerleri mutlaka kontrol edilmeli.

Yaza çok yakışan milkshake tarifi

Yaz mevsiminde daha fazla idrar ve terleme gibi sebeplere bağlı hem mineral hem de su kayıplarını önlemek açısından evde yapabileceğin milkshake tarifi:

1 su bardağı süt

12 adet yaban mersini

4 adet buz

1 orta boy incir

1 tatlı kaşığı yulaf kepeği

Bu malzemeleri blender’dan geçirerek hayli lezzetli bir karışım elde edebilirsin!